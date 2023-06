Vì sao Thảo "lụi" lộng hành?

Theo một nguồn tin, Thảo “lụi” và đàn em bị bắt để phục vụ điều tra theo đơn tố cáo về hành vi hủy hoại tài sản của người dân. Ngoài ra, việc bắt Thảo “lụi” còn nằm trong chuyên án do Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận điều tra do nghi ngờ liên quan một đường dây mua bán, tàng trữ ma túy. Nhóm giang hồ này còn bị điều tra về hành vi cưỡng đoạt đất đai, bảo kê cùng một số hoạt động phi pháp khác.