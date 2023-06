Công an khám xét nhà trùm giang hồ ‘Thảo lụi’ ở Phan Thiết

Đến 17 giờ chiều hôm nay, 3-6, lực lượng công an vẫn đang tiến hành khám xét tại nhà ông Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo lụi.

Công an canh giữ bên ngoài cho lực lượng chức năng khám xét

Vào khoảng 16 giờ chiều nay, hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng: lực lượng cảnh sát cơ động của Bộ Công an, Công an TP Phan Thiết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh... đã đến khám xét nhà ông Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo lụi tại một trong những căn nhà riêng ở phường Xuân An, TP Phan Thiết.

Nhiều ô tô của cảnh sát đậu bên ngoài, trước nhà Thảo lui

Nguồn tin của PLO cho biết, việc khám xét này nằm trong chuyên án của công an tỉnh thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm của công dân liên quan đến việc hủy hoại tài sản năm 2019 tại một dự án ở thành phố Phan Thiết.

