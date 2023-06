Cục Cảnh sát hình sự bắt trùm giang hồ Phan Thiết 'Thảo lụi'

Ngày 6-6, nguồn tin của PLO cho biết trùm giang hồ Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo lụi (59 tuổi) đã bị Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TPHCM bắt giữ tại TPHCM.

Thảo lụi trước ngày bị bắt khoảng 1 tháng. Ảnh PL.

Khoảng 3g sáng nay 6-6, Thảo lụi đã được di lý từ TPHCM về Bình Thuận để tạm giam để tiếp tục điều tra.

Như PLO đã đưa, ngày 3-6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Thuận đã khám xét ngôi biệt thự của Thảo lụi tại TP Phan Thiết.

Công an khám xét biệt thự của Thảo lụi. Ảnh PL.

Tuy nhiên, trùm giang hồ Thảo lụi đã bỏ trốn khỏi địa phương và lực lượng cảnh sát chỉ còng tay đưa ra xe một thanh niên được cho là con trai của Thảo lụi.

Ngoài việc điều tra theo đơn tố cáo về hành vi hủy hoại tài sản; lấn chiếm đất đai của Thảo lụi và đàn em, nguồn tin của PLO cho biết, Thảo lụi còn liên quan đến đường dây mua bán ma túy mà Công an Bình Thuận vừa lập chuyên án triệt phá.

Cụ thể ngày 2-6 Công an Bình Thuận đã bắt giữ 4 thanh niên thu giữ được khoảng 0,6kg ma tuý các loại gồm ma tuý đá, thuốc lắc và ketamine. Đây là đường dây đưa ma túy về thị xã La Gi và Phan Thiết tiêu thụ và trong đó có đàn em của Thảo lụi.

Lực lượng cảnh sát bao vây biệt thự của Thảo lụi hôm 3-6. Ảnh PL

Được biết, ngoài những hành vi kể trên, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ tố cáo việc Thảo lụi đứng đầu đường dây bảo kê, làm giấy tờ giả, lấn chiếm đất của các doanh nghiệp đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Vụ án đang được điều tra.

