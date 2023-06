Bảy Thảo "làm trời" ở Bình Thuận

Ngày 5-6, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Thảo (tức Bảy Thảo hay Thảo "lụi", SN 1966, trú phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Đập phá nhà dân

Thảo "lụi" được biết tới là tay giang hồ cộm cán tại địa phương. Chiều 3-6, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của người này là căn biệt thự trên phường Xuân An. Trong nhiều giờ, các ngõ ra vào nơi trùm giang hồ sinh sống được Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ canh gác. Sau khi khám xét, một số người trong căn biệt thự bị dẫn giải ra xe.

Thông tin ban đầu, Thảo "lụi" bị điều tra do liên quan đường dây bảo kê kinh doanh bất động sản và một số hoạt động phi pháp khác. Còn theo tìm hiểu của phóng viên, vài năm gần đây, nhiều người dân, doanh nghiệp tại TP Phan Thiết tố cáo Thảo "lụi" cùng đàn em có hành vi đập phá tài sản, chiếm dụng đất đai trái phép.

Trong đó, đơn tố cáo của bà N.T.T.Tr (trú xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết) thể hiện tháng 11-2019, khi người thân của bà đang sinh hoạt trong căn nhà và khu vườn ở phường Phú Hài, TP Phan Thiết thì Thảo cùng đàn em xuất hiện đập phá. Toàn bộ cây cối trong khuôn viên bị bứng đi.

Đây là khu đất 4 mẫu vợ chồng bà Tr. mua vào năm 2012. Sau đó, chồng của bà Tr. bán lại 1,2 mẫu cho Thảo với giá 120 triệu đồng, nhận cọc 50%. Tuy nhiên, số tiền 60 triệu đồng còn lại Thảo không thanh toán. Riêng căn nhà nhóm Thảo "lụi" đập phá, chiếm đoạt từ năm 2019 đến nay dù không nằm trong phần đất được bán.

Mỗi lần gia đình bà Tr. đến thăm đất thì bị đàn em của Thảo "lụi" dọa nạt, hành hung. "Tôi không biết ông Thảo có phải là Đường Nhuệ thứ hai ở Phan Thiết hay có sự tiếp tay, làm ngơ... Tôi mong cơ quan công an sớm vào cuộc xác minh làm rõ hành vi giang hồ, trả lại yên bình cho xã hội" - trích đơn của bà Tr.

Còn đơn tường trình gửi Công an TP Phan Thiết của ông N.H.P (phường Bình Hưng, TP Phan Thiết) cho hay tối 21-5 vừa qua, khi đang trong nhà dạy học, ông bị một nhóm thanh niên gần 20 người mang theo hung khí đập cửa xông vào nhà tấn công không rõ lý do. Theo ông P., sáng hôm đó ông có trình báo sự việc nhóm Nguyễn Văn Thảo ngang nhiên cưỡng chế, tháo dỡ nhà của người dân tại phường Phú Hài. Ông P. cho rằng có thể mình bị trả thù vì dám tố cáo hành vi côn đồ.

Khu đất và các công trình mà nhóm giang hồ Thảo “lụi” lấn chiếm trên đất của dự án King Sea Ảnh: THÁI PHONG

Xe của lực lượng công an đậu trước căn biệt thự của trùm giang hồ Thảo “lụi”

Chiếm đất dự án

Nhóm giang hồ Bảy Thảo còn bị tố cáo rào chiếm đất, tranh chấp với doanh nghiệp đã được nhà nước cấp phép sử dụng đất.

Dự án King Sea được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định chấp thuận đầu tư lần đầu vào tháng 10-2004 và điều chỉnh gần nhất vào tháng 7-2022 với diện tích hơn 82 ha tại thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành - cửa ngõ vào các khu du lịch phía Nam TP Phan Thiết. Theo đơn của Công ty Đại Thanh Quang (chủ đầu tư dự án King Sea), đơn vị đã bồi thường 98% trên tổng diện tích 812.438 m2, đã được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án có phát sinh tranh chấp khoảng 2,2 ha nằm trong vùng dự án.

Cụ thể, năm 2009, Công ty Đại Thanh Quang ký giấy sang nhượng 17.359 m2 với bà Nguyễn Thị Huệ với giá 3,5 tỉ đồng; đến tháng 9-2018, tiếp tục ký sang nhượng 7.415 m2 đất trong dự án với ông Nguyễn Tý với giá hơn 3,3 tỉ đồng. Toàn bộ diện tích đất mà bà Huệ, ông Tý ký sang nhượng với Công ty Đại Thanh Quang đã được chủ đầu tư bồi thường và được tỉnh Bình Thuận giao thuê đất.

Tuy nhiên, đến tháng 4-2021, một nhóm người do Bảy Thảo cầm đầu đã xây tường rào quanh khu đất diện tích hơn 2 ha mà Công ty Đại Thanh Quang đã bồi thường cho bà Huệ, ông Tý. Thảo đưa ra các giấy tờ là hợp đồng chuyển nhượng hơn 17.000 m2 đất không có chứng thực giữa phía Thảo với bà Huệ.

Để giải quyết, tháng 6-2022, UBND xã Tiến Thành họp và xác định trong biên bản hòa giải: "Vị trí đất ông Nguyễn Văn Thảo xây dựng vòng thành và công trình nằm trong Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 24-3-2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thu hồi và giao cho Công ty Đại Thanh Quang thuê đất để xây dựng dự án King Sea"; đồng thời đề nghị tháo dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến nay, các công trình của Thảo vẫn tồn tại, thậm chí còn xây dựng rào chắn, barie để ngăn cản người khác ra vào.

Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm Tỉnh ủy Bình Thuận mới đây yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nắm chắc địa bàn, đối tượng cộm cán, băng nhóm hoạt động có tổ chức cũng như xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất công, đất dự án. Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng nhận thấy tình trạng lấn chiếm đất công, lấn chiếm đất các dự án; lấn chiếm, tái lấn chiếm đất sau khi đã bồi thường, giải phóng mặt bằng... diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

