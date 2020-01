Vay lãi "cắt cổ", bố và con trai bị truy sát

Thế chấp đất của con trai để vay số tiền tỷ, 2 bố con bị một nhóm người truy sát khiến 2 người bị thương nặng.

Hàng chục đối tượng tham gia truy sát 2 bố con ông Hùng.

Ngày 2/1, Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết, đang điều tra xác định những người liên quan để làm rõ vụ việc gây thương tích xảy ra tại xã Quang Trung, làm 2 bố con ông Đỗ Văn Hùng (62 tuổi, ở xã Quốc Tuấn) bị thương nặng, phải điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc xảy ra vào sáng 25/12, khi ông Hùng đang ở bên trong một nhà xưởng tại xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng thì bà Hoàng Thị Nền (49 tuổi, cùng ở xã Quốc Tuấn) xuất hiện cùng nhiều thanh niên đến để đòi nợ. Lúc này, con trai ông Hùng là Đỗ Văn Trường (37 tuổi) vừa đến nơi thì xảy ra xô xát, khiến cả ông Hùng và anh Trường phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, ông Hùng bị một vết chém ngang mặt dưới mắt trái cùng một vết thương ở đầu. Anh Trường bị chém đứt gân tay, gân chân, một vết chém ngang mặt và hai vết chém dài ở đỉnh đầu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện An Lão đã có mặt để ghi nhận lời khai của nạn nhân, nhân chứng, thu thập chứng cứ và xác định các đối tượng có liên quan.

Theo đó, năm 2017, ông Hùng đặt vấn đề vay lãi 2,4 tỷ đồng của bà Nền và thế chấp khu đất hơn 1.500m2 mà con trai mình là anh Trường đứng tên thuê của UBND huyện An Lão. Sau đó, bà Nền đã làm thủ tục đứng tên thuê khu đất đó, nhưng trên thực tế khu đất vẫn do gia đình ông Hùng sử dụng.

Đến tháng 9/2019, gia đình ông Hùng đặt vấn đề chuộc lại khu đất để làm cửa hàng bán thép và được bà Nền đồng ý với số tiền phải trả cả gốc và lãi khoản vay là 3 tỷ đồng. Ông Hùng đã thỏa thuận trả trước 900 triệu đồng, sau khi bán khu đầm thủy sản sẽ trả nốt.

Ông Hùng và con trai đang được điều trị tại bệnh viện

Đến ngày 23 và 24/12/2019, bà Nền yêu cầu phải đưa nốt tiền, nhưng do chưa có nên gia đình ông Hùng xin khất, nhưng không được bà Nền đồng ý. Đến sáng 25/12, bà Nền xuất hiện cùng hàng chục người, cho máy xúc phá cổng và đã dẫn đến xô xát.

Sáng 2/1, đại diện Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết, đã lấy lời khai nhân chứng, thu thập hình ảnh từ camera an ninh để xác định người liên quan và điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

