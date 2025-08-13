Cần Thơ: Bắt thêm 3 người vụ chém chủ nợ 17 nhát

Ngày 13-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Thắng (20 tuổi), Nguyễn Văn Hải (39 tuổi) và Đinh Vũ Luân (25 tuổi, cùng ngụ phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) về tội giết người.

Ba bị can này được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức, tạo điều kiện về tinh thần, phương tiện, công cụ để nhóm Nguyễn Phát Đạt, Nhâm Quốc Toàn và Trương Minh Lực chém ông Lê Hữu Điền (tuổi từ 20 đến 39, ngụ phường Long Tuyền) trọng thương.

Thêm ba bị can bị bắt trong vụ chém chủ nợ 17 nhát. Ảnh:CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 9-12-2024, ông Nguyễn Ngọc Phát cùng ông Điền đến nhà Đạt đòi số tiền 46 triệu đồng mà mẹ ruột Đạt nợ trước đó.

Tại đây, giữa ông Điền và mẹ Đạt xảy ra cự cãi. Cha dượng Đạt gọi điện cho Đạt về giải quyết.

Đạt rủ Toàn, Lực, Luân, Thắng, Hải cùng một số người khác chuẩn bị ba con dao tự chế chém chủ nợ. Khi gặp, nhóm Đạt cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu ông Điền, sau đó rời khỏi hiện trường.

Ông Điền được người dân đưa đi cấp cứu với 17 vết thương, tỉ lệ tổn thương cơ thể 27%.

Ngày 9-1, Công an quận Bình Thủy (cũ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đạt, Toàn, Lực về tội cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra, xác định hành vi của các bị can cấu thành tội giết người.

Do đó, ngày 28-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thay đổi quyết định khởi tố đối với ba bị can sang tội giết người.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.