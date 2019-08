Một gia đình tố cáo bị nhóm đòi nợ thuê dọa giết, tiêm kim nhiễm HIV

Thứ Năm, ngày 08/08/2019 14:00 PM (GMT+7)

Quá sợ hãi vì bị nhóm đòi nợ thuê đe dọa sẽ dàn cảnh tai nạn giao thông để tông chết, giết người rồi giả tâm thần, tiêm kim nhiễm HIV... một gia đình ở Đà Nẵng đã phải đóng cửa nhà đi nơi khác sinh sống.

Tối 7-8, trao đổi với PV, anh Trần Nguyễn Quốc Việt (SN 1991, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho hay, gia đình anh đã gửi đơn tố cáo vụ việc bị nhóm đòi nợ thuê hăm dọa đến Công an phường Hòa An, Công an quận Cẩm Lệ và Công an TP Đà Nẵng.

Theo anh Việt, hiện tại, gia đình anh đã chuyển đến nhà người thân để sống nhờ nhằm tránh bị nhóm đối tượng trên hù dọa. Trong đơn kêu cứu gửi đến cơ quan truyền thông, anh Việt tường trình, tối ngày 28-5, gia đình anh Việt trong đó có vợ chồng, em trai và con trai hơn 1 tuổi đang trên đường về gần đến nhà thì bị 2 thanh niên đi xe SH chặn lại. Hai thanh niên trên dọa sẽ giết cả nhà anh Việt đồng thời một người ép anh viết giấy nợ 50 triệu đồng.

Nhà anh Việt bị nhóm đòi nợ thuê vẽ bậy và ném chất bẩn. Ảnh chụp tối 7-8

Khoảng 30 phút sau một nhóm người trong đó có một phụ nữ và 2 thanh niên đến nhà anh Việt tại đường Quách Xăn, phường Hòa An yêu cầu viết giấy nợ 750 triệu đồng. Sau 15 ngày không trả số tiền trên họ sẽ lấy căn nhà anh Việt đang sở hữu. Sau khi ép anh Việt viết giấy nợ xong, nhóm người trên lấy xe máy cùng 2 chứng minh nhân dân của anh Việt và em trai rồi bỏ đi.

Không dừng lại ở đó, khoảng 1 tiếng sau, nhóm người trên quay lại nhà anh Việt hù dọa sẽ giết cả nhà nếu đi ra ngoài đường. "Nhóm trên nói sẽ dàn cảnh tai nạn giao thông để tông chết chúng tôi hoặc giết chúng tôi rồi giả vờ tâm thần, thuê người dùng kim tiêm nhiễm HIV đâm chúng tôi. Sau đó, họ còn lớn tiếng thách thức công an đến vì không sợ" - Anh Việt trình bày trong đơn kêu cứu.

Cũng theo anh Việt, mẹ anh là bà Nguyễn Thị Sáu từ cuối 2017 có dọn đến ở chung với vợ chồng anh. Nhóm người trên cho biết bà Sáu có nợ họ một khoản tiền. Thời điểm hiện tại bà Sáu không còn ở trong nhà anh Việt nữa. Vợ chồng anh Việt cũng khẳng định không hề gây nên tội tình hay vay mượn bất cứ số tiền nào đối với nhóm người trên.

Gia đình anh Việt đã đi nơi khác sinh sống vì không dám ở nhà

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Việt cũng liên tục bị nhóm người trên đến nhà hù dọa, tạt sơn, ném chất bẩn, vẽ bậy lên tường rào. Chính vì thế, anh Việt đã đưa vợ con đến tạm trú tại nhà người quen để tránh bị hù dọa. Từ đó đến nay, gia đình anh luôn nơm nớp lo sợ, không dám ra đường.

Sau khi tố cáo đến công an, anh Việt đã 2 lần được Công an quận Cẩm Lệ mời đến trụ sở làm việc. Công an quận Cẩm Lệ cũng cho biết đang thụ lý, điều tra theo tố cáo của anh Việt đồng thời đã mời những người liên quan đến làm việc.

Trong khi đó, gia đình chị H. trên đường Bàu Trảng 2 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trong những ngày qua cũng liên tục bị nhóm đối tượng đòi nợ thêu đến vẽ bậy, đập phá nhà cửa gây mất an ninh trận tự ở khu phố. Gia đình chị H. cũng đã trình báo vụ việc đến công an phường Thanh Khê Tây nhưng vẫn chưa giải quyết rốt ráo vụ việc.