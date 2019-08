10 ngày xuyên rừng truy bắt kẻ giết vợ bỏ trốn

Thứ Bảy, ngày 17/08/2019 14:07 PM (GMT+7)

Trong 10 ngày ròng rã nhịn ăn, khát uống, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ, dân quân đã được huy động truy tìm hung thủ sát hại vợ rồi bỏ trốn.

Đối tượng Tiển tại cơ quan điều tra

Từ nén nhang thắp dở

Kể lại với PV Báo Giao thông, Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho hay, đây là vụ án đã xác định được hung thủ, nhưng quá trình vây bắt quá khó khăn. Bởi nơi đối tượng lẩn trốn tại khu đồi núi nằm cách vị trí xảy ra án mạng khoảng 6km thuộc xã Lạc Thịnh, việc di chuyển vào khu vực này gặp rất nhiều khó khăn, những ai quen đường thì có thể đi xe máy, còn lại thì phải đi bộ. Khu vực này có địa hình núi đá hiểm trở, nhiều hang hốc, cây cối rậm rạp, trong khi đối tượng đã sinh sống ở đây trên dưới 20 năm, rất thông thạo địa hình, địa vật.

“Bắt được hung thủ rồi, anh em cán bộ, chiến sỹ, kể cả các anh em dân quân cùng tham gia truy bắt mới thở phào, mới dám ngồi ăn một bữa cơm no, ngủ một giấc say sau chục ngày đói ăn, khát uống, thiếu ngủ trong rừng”, Thượng tá Tuấn chia sẻ.

Trước đó, Công an huyện Yên Thuỷ nhận được tin báo từ Công an xã Lạc Thịnh về việc Bùi Văn Tiển (SN 1979, trú tại xóm Lành Anh, xã Lạc Thịnh, huyện Lạc Thủy), dùng điếu cày đánh, sau đó dùng dao chém vợ là Phạm Thị Hoan (SN 1983) chết tại nhà, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường lúc 20h15 tối 22/7.

Công an huyện Yên Thủy đã báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Hòa Bình, cùng thành lập các tổ công tác phối hợp tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm, truy bắt hung thủ.

Theo xác minh ban đầu, khi bỏ trốn đối tượng mặc quần đùi, cởi trần, mang theo con dao là tang vật gây án. Do thời gian trước khi gây án, đối tượng thường xuyên ra hai địa điểm ít người lui tới là chùa Tác Đức và đền Cấm (thuộc xã Lạc Thinh) để ngủ, nên ngay tối 22/7, tổ công tác đã tìm đến hai địa điểm trên. Vào khoảng 21h15 tối 22/7, khi lùng xét đền Cấm, tổ công tác phát hiện một nén nhang cháy gần hết nên phán đoán đối tượng Tiển đã ra đây, nghi vấn đối tượng vẫn còn lẩn trốn quanh quẩn gần khu vực.

Lập tức, gần 50 cán bộ chiến sĩ công an và dân quân xã, người dân địa phương đã bao vây khu vực này. Do đêm đó trời mưa to nên mọi dấu vết của đối tượng để lại đã bị xóa hết, lực lượng truy xét đối tượng cả đêm nhưng không có kết quả.

Sáng 23/7/2019, Công an huyện Yên Thuỷ đã thông qua hệ thống loa truyền thanh, thông tin cho bà con nhân dân các xã lân cận được biết về vụ việc và đặc điểm của đối tượng Tiển, đồng thời tiếp tục rà soát hai xã lân cận Ân Nghĩa và Yên Nghiệp của huyện Lạc Sơn.

Lập tổ hậu cần trên núi

Ngôi nhà nơi xảy vụ án thương tâm

Đến khoảng 8h sáng 23/7, tình cờ một người dân lên núi, ngang qua lều trông rẫy của một cụ ông ở Thung Lót (xóm Lành Anh, xã Lạc Thịnh) đã nghe thấy câu chuyện của một người xin cơm, nói “đã giết vợ”. Người dân này lập tức điện báo cho Công an huyện Yên Thủy. Lập tức, Công an huyện đã huy động toàn bộ lực lượng chia làm 3 mũi áp sát căn lều, tiến hành vây bắt đối tượng. Tuy nhiên, do lều nằm ở vị trí cao nên đối tượng phát hiện ra và đã nhảy khỏi lều chạy thẳng lên núi.

Sáng 24/7, Công an huyện Yên Thủy đã huy động lực lượng gần 200 người bao gồm cán bộ, chiến sĩ, công an xã và dân quân của các xã Lạc Thịnh, Đa Phúc, Yên Lạc, Bảo Hiệu phong tỏa, bao vây khu vực núi đá, tìm từng ngóc ngách, hang núi trên một khu vực rộng khoảng 3ha mà đối tượng đã chạy lên nhưng không tìm được gì. Công an huyện cũng đã đề xuất Phòng PK02 Công an tỉnh điều chó nghiệp vụ xuống để hỗ trợ, tuy nhiên địa hình núi đá tai mèo, cây cối rậm rạp nên không có kết quả.

Cùng với việc tổ chức truy bắt tội phạm, Công an huyện Yên Thủy đã thành lập tổ công tác gồm 8 người, xuống gia đình đối tượng Tiển để tuyên truyền, phân tích cho gia đình đối tượng biết các tình tiết giảm nhẹ nếu ra đầu thú; vận động người thân cùng tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, đến ngày 30/7 vẫn không có thông tin gì liên quan đến đối tượng.

“Ba ngày đầu, gần như các cán bộ, chiến sỹ công an nhịn ăn, nhịn uống để tập trung truy lùng đối tượng. Đến ngày 25/7, Công an huyện đã thành lập tổ hậu cần 10 người chuyên vận chuyển đồ ăn, nước uống lên núi phục vụ lực lượng truy tìm. Chiều 24/7, Bí thư Huyện uỷ Bùi Trung Kiên và Chủ tịch huyện Yên Thủy Bùi Văn Hải đã trực tiếp lên núi để chỉ đạo việc truy tìm đối tượng và động viên các cán bộ, chiến sĩ”, Thượng tá Tuấn kể.

Kiên trì truy lùng, mở rộng địa bàn, tổ công tác không bỏ qua một dấu vết nào. Sáng 31/7, nhận được thông tin đối tượng xuất hiện ở xã Đa Phúc; rồi sáng 1/8, lại có tin báo đối tượng ở xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Công an huyện đều lập tức triển khai lực lượng truy tìm, tuy nhiên sau khi rà soát thì đã kết luận không phải là Tiển.

“Hơn 10h ngày 1/8, tổ công tác cùng người nhà của đối tượng Tiển đã tìm thấy đối tượng. Trung tá Cao Sơn Hải, Đội trưởng Đội phụ trách xã và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Yên Thủy đã cùng gia đình lên núi vận động đối tượng ra đầu thú thành công”, Thượng tá Tuấn kể.

Hai con thơ bơ vơ

Khu vực nơi đối tượng lẩn trốn rất rộng

Tại cơ quan điều tra, sau khi ra đầu thú, Tiển đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình và cho biết đã nhiều lần xuống núi để trốn nhưng thấy lực lượng công an nên đã quay lại cố thủ trên núi.

Theo lời những người thân trong gia đình, chiều hôm xảy ra vụ án, Tiển uống rượu. Chị Hoan đi bán bí ở quê ngoại về muộn, nên khi về đến nhà có xảy ra cãi cọ với Tiển. Lúc đó, ở nhà chỉ có 2 vợ chồng, ông bố chồng ở nhà gần đó đang nằm ngủ, nghe tiếng kêu chạy sang thì thấy chị Hoan nằm bất động, bị nhiều vết đâm chém, trên tay đang còn cầm tiền bán bí. Người bố hốt hoảng chạy lên trình báo chính quyền địa phương.

Những người hàng xóm cho biết, vợ chồng Tiển có 2 con, đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ 7 tháng tuổi. Chị Hoan chăm làm, biết buôn bán nên kinh tế gia đình cũng ổn định, nhưng không khéo ăn nói. Trong khi đó, Tiển hiền lành, chăm chỉ làm ăn nhưng cục tính. Vì vậy, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Trước khi lấy Tiển, chị Hoan đã có 1 đời chồng và 1 con gái nhỏ đang ở với nhà ngoại, nhưng chị Hoan vẫn chu cấp lo toan mọi việc cho con. Giờ chị Hoan mất đi, Tiển đi tù, thì không chỉ cô con gái nhỏ này bơ vơ, mà hai con nhỏ của hai vợ chồng cũng lâm cảnh khó khăn, túng thiếu khi đang sống cùng ông nội già yếu.