Đi cướp rồi bỏ trốn, sau đó vào ngành công an và phát hiện mình bị truy nã

Thứ Tư, ngày 16/10/2019 14:44 PM (GMT+7)

Sau khi cướp giật điện thoại trên đường rồi bỏ trốn, Trịnh Hữu Vinh gia nhập và công tác trong lực lượng công an nhân dân hơn 10 năm mới ra đầu thú

Ngày 16-10, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo giảm án từ 3 năm 6 tháng xuống còn hai năm tù giam về tội "Cướp giật tài sản" cho bị cáo Trịnh Hữu Vinh (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM).

Theo hồ sơ, trưa 6-7-2007, Vinh cùng bạn là Trần Thạch Kiên, Nguyễn Phan Trọng Nghĩa, Nguyễn Đức Thuận rủ nhau đi chơi. Khi cả nhóm đi tới gần số 137, đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú, TP HCM) thì Kiên phát hiện hai người đàn ông đang chở nhau bằng xe máy. Thấy người ngồi sau đang nghe điện thoại, Vinh rủ nhóm bạn giật điện thoại.

Bị cáo tại ngoại trong quá trình xét xử

Cả nhóm phân công Vinh chở Kiên, áp sát để giật điện thoại. Thuận và Nghĩa có nhiệm vụ cản đường. Sau khi giật được chiếc điện thoại, các đối tượng tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân tri hô, đuổi theo thì nhóm Vinh lập tức cản đường.

Bỏ chạy một đoạn thì Thuận và Nghĩa bị bắt. Hai đối tượng còn lại chạy thoát. Sau đó, Vinh và Kiên quay lại trả điện thoại cho nạn nhân. Phát hiện công an truy tìm nên cả hai tiếp tục bỏ trốn.

Tháng 10-2007, Công an quận Tân Phú khởi tố bị can đối với Vinh nhưng thanh niên này bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu năm 2008, cơ quan chức năng phát lệnh truy nã.

Mãi đến tháng 12-2018, phát hiện mình bị truy nã về hành vi cướp giật từ hơn 10 năm trước, Vinh đến công an tự thú. Trước đó, tòa án xử phạt đồng phạm của Vinh từ 1 năm 6 tháng án treo đến 4 năm tù giam.

Sau khi gây án, Vinh phục vụ có thời hạn tại Phòng Chiến sĩ bảo vệ - Công an TP HCM (từ năm 2008-2010) rồi học tại Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. Từ tháng 8-2016 đến tháng 12-2018, Vinh công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP HCM. Đến ngày 24-8-2018, Vinh bị tước danh hiệu công an nhân dân và bị khai trừ khỏi Đảng.

Tháng 7-2019, TAND quận Tân Phú xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vinh 3 năm 6 tháng tù giam về tội "Cướp giật tài sản". Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.