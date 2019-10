Hy hữu: Trinh sát truy lùng tiếng gà gáy giữa Thủ đô, tóm gọn kẻ trốn nã

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019 10:30 AM (GMT+7)

Từ tin báo của người dân về việc khi nói chuyện qua điện thoại, nơi Tuấn lẩn trốn có tiếng gà gáy, các trinh sát đã tóm gọn đối tượng đang bị truy nã này.

Nguyễn Thanh Tuấn tại trụ sở công an.

Ngày 25/10, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1978, trú tại Độn Thinh, Đông Sơn, Thanh Hóa) là đối tượng bị Công an quận Cầu Giấy truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy khi Tuấn đang lẩn trốn tại khu vực phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy nhận được thông tin của người dân về việc Tuấn đang trốn truy nã tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình nhưng không rõ địa chỉ cụ thể. Đáng chú ý, khi nói chuyện với đối tượng qua điện thoại, người dân nghe có nhiều tiếng gà gáy. Nhận thông tin này, các mũi trinh sát đã tỏa đi rà soát các khu vực có nuôi gà tre, gà chọi tại phường Ngọc Khánh.

Khi đến khu vực nhà trọ ngõ 104 Đào Tấn, phát hiện nhiều điểm nghi vấn, nhận định Tuấn đang lẩn trốn tại đây, lực lượng trinh sát đã hóa trang, mật phục và bắt giữ được đối tượng.