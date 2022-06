Triệu Quân Sự bị bắt thế nào trong vụ án giết người 10 năm trước?

Năm 2013, Sự bị Tòa án binh kết án chung thân cho 3 tội danh "Giết người; cướp tài sản và đào ngũ". Đến năm 2015, khi đang chấp hành án phạt tại Quảng Ngãi, Sự đã bỏ trốn. Trên đường đi, gã liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản. Sau vài ngày, Sự đã bị bắt lại và tiếp tục bị tuyên án. Đến chiều 3/6/2020, khi đang chấp hành án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Quân khu 5), Sự một lần nữa bỏ trốn. Sau 15 ngày, Sự bị bắt khi đang mải mê "cày game" tại một quán internet ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Chiều tối 31/5/2022, Công an TP Thanh Hóa đã thông báo, Triệu Quân Sự tiếp tục vượt ngục, bỏ trốn khi đang thụ án chung thân tại một trại giam trên địa bàn tỉnh nảy. Theo đó, Công an TP Thanh Hóa khuyến cáo đây là đối tượng giết người, cướp tài sản đặc biệt nguy hiểm, manh động. Vì thế người dân khi phát hiện không tự ý tiếp cận mà phải báo cho cơ quan công an hoặc quân đội nơi gần nhất.