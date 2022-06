Công an Thanh Hóa ghi nhận sự đóng góp của người dân trong việc bắt Triệu Quân Sự

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết việc bắt được Triệu Quân Sự - đối tượng nguy hiểm đang thụ án chung thân trốn trại - có sự vào cuộc của nhiều đơn vị, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của quần chúng nhân dân.

Tối 2-6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin bước đầu về việc bắt giữ Triệu Quân Sự, phạm nhân đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam T-974 Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đóng tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa tối 31-5.

Lực lượng Công an xã Yên Dương tham gia bắt giữ Triệu Quân Sự

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi nhận được thông tin về phạm nhân nguy hiểm Triệu Quân Sự trốn trại, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, huy động tối đa các lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương trong tỉnh tập trung cao độ để truy vết, truy bắt đối tượng.

Lực lượng công an đã cùng cấp ủy, chính quyền, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng đã thành lập nhiều chốt kiểm soát xuyên đêm trên tất cả các địa bàn và tuyến giao thông trọng điểm; trực tiếp tuyên truyền và phát trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn để cảnh báo, tuyên truyền người dân cảnh giác, nếu phát hiện thấy đối tượng khả nghi thì lập tức báo cho cơ quan chức năng để phối hợp vây bắt.

Về phía Triệu Quân Sự, sau khi trốn trại, để trốn tránh sự truy bắt gắt gao của các lực lượng chức năng, Sự vừa lẩn trốn, vừa men theo đường rừng đi về hướng huyện Vĩnh Lộc, sau đó về huyện Hà Trung.

Việc bắt giữ Triệu Quân Sự ngoài lực lượng công an còn có sự đóng góp rất lớn của dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân xã Yên Dương

Khoảng 14 giờ ngày 1-6, Công an xã Yên Dương nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc tại khu vực chợ Vừng, thôn Yên Xá (xã Yên Dương) xuất hiện một đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng giống Triệu Quân Sự.

Ngay lập tức, tổ công tác của Công an xã Yên Dương gồm: Đại úy Nguyễn Huy Hiệu, Trưởng Công an xã; Đại úy Lê Hoàng Thạch, Phó trưởng Công an xã, và Trung úy Vũ Văn Hùng, công an viên đã lập tức có mặt trực tiếp cùng với quần chúng nhân dân theo dõi và giám sát đối tượng.

Sau khi xác minh, xác định đúng đối tượng Triệu Quân Sự, tổ công tác đã áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng và áp giải về trụ sở Công an huyện Hà Trung, đảm bảo an toàn cho người dân và tổ công tác.

Với việc nhanh chóng bắt Triệu Quân Sự, có sự tham gia của nhiều lực lượng chức năng như: Công an, dân quân tự vệ, và nhất là vai trò và ý thức cảnh giác cao độ của quần chúng nhân dân. Đây là kết quả của quá trình làm tốt công tác tuyên truyền và phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của lực lượng công an.

Sau khi bị bắt giữ, Triệu Quân Sự đã được đưa về trụ sở Công an huyện Hà Trung và bàn giao cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng chiều ngày 1-6

Ghi nhận thành tích xuất sắc này của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngay trong tối ngày 1-6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen ngợi và biểu dương việc bắt giữ Triệu Quân Sự của Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung, quần chúng nhân dân và những người tham gia Tổ công tác Công an xã Yên Dương nói riêng.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 31-5, Triệu Quân Sự (SN 1991, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang chấp hành hình phạt tù chung thân đã trốn khỏi Trại giam T-974 thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng thuộc địa phận xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

