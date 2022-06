Triệu Quân Sự và những lần trốn khỏi trại giam: Cái kết của kẻ nghiện game

Thứ Bảy, ngày 04/06/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau lần trốn trại đầu tiên bị bắt, thay vì nghiêm túc chấp hành án, Triệu Quân Sự lại nảy sinh ý định tiếp tục bỏ trốn. Tuy nhiên, vốn là kẻ nghiện game, dù đã trượt dài trên con đường phạm tội, từ đào ngũ, trộm cắp, cướp tài sản, giết người để lấy tiền chơi game, sau mỗi lần trốn trại, lúc bị bắt thì hắn cũng đang trong tình trạng "cày" game online (!).

Triệu Quân Sự bị bắt vào chiều 01-6-2022, sau 19 giờ trốn khỏi trại giam

15 ngày truy lùng

Năm 2016, sau khi bị bắt vì trốn trại, Triệu Quân Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam và 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt với bản án đang chấp hành, Sự vẫn lãnh án tù chung thân, tiếp tục thi hành án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi). Tuy nhiên, đến chiều 03-6-2020, Triệu Quân Sự lại trốn trại lần thứ hai.

Khoảng 15 giờ ngày 03-6-2020, sau nhiều ngày âm thầm chuẩn bị, khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Triệu Quân Sự dùng đoạn gỗ keo lá tràm có nhánh quay ngược lại, móc vào kẽm gai trên tường rào để trèo lên bờ tường ximăng, leo qua vọng gác, bám vào ống nước nhảy xuống đất, chạy vào rừng.

Trên đường chạy trốn qua địa bàn xã Bình Nguyên (H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), lợi dụng sơ hở của người dân, Triệu Quân Sự lấy trộm bộ quần áo, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy Sirius, 1 mũ bảo hiểm và 1 đôi giày vải. Gã điều khiển xe trộm được chạy trên QL1A hướng ra Bắc. Đến khoảng 7 giờ hôm sau, đối tượng đến địa phận TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) thì dừng xe trên đường, nghỉ ngơi rồi vào một tiệm điện thoại bán chiếc ĐTDĐ trộm được với giá 700 ngàn đồng, tiếp tục hành trình ra Bắc.

Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đến gần khu vực đèo Hải Vân, Triệu Quân Sự bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Hắn không chấp hành, bị lực lượng CSGT truy đuổi. Lái xe bỏ trốn khoảng vài phút, y dừng lại, vứt xe bên vệ đường rồi chạy bộ lên đồi núi ẩn nấp. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Triệu Quân Sự di chuyển ngược lại xuống biển, đi dọc đường ven biển đến địa phận quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Hồi 0 giờ ngày 05-6-2020, Triệu Quân Sự đột nhập nhà dân, lấy trộm chiếc ĐTDĐ Samsung rồi đi bộ vào trung tâm Đà Nẵng. Sự ở lại Đà Nẵng khoảng 2 ngày, vạ vật ngủ trên ghế đá khu vực dọc bãi biển Mỹ Khê. Đến sáng 07-6-2020, gã đón xe vào TP.Hội An, đi dạo khu vực phố cổ rồi tiếp tục đón xe ôm quay lại TP.Tam Kỳ.

Tại TP.Tam Kỳ, Triệu Quân Sự đi bộ lang thang ở các tuyến đường và trộm một ĐTDĐ Samsung A50, đem bán với giá 2,5 triệu đồng. Sau khi lang thang, vạ vật tìm đường vào TPHCM không được, khoảng 3-4 giờ ngày 9-6-2020, gã lẻn tới tiệm tạp hóa gần đó "khoắng" được khoảng 200-300 ngàn đồng, rồi sang tiệm tạp hóa đối diện trộm thêm 5 triệu đồng. Gần chục ngày lang thang tại TP.Tam Kỳ và các vùng lân cận, hắn tiếp tục trộm cắp, lấy tiền sống qua ngày. Tổng cộng trong thời gian lẩn trốn, Triệu Quân Sự đã thực hiện 6 vụ trộm tài sản, gồm: 1 xe máy Sirius, 3 ĐTDĐ, tiền mặt khoảng 6 triệu đồng.

Đến tối 18-6-2020, Công an TP.Tam Kỳ bắt được Triệu Quân Sự trong một quán internet ở P.An Mỹ. Tại trụ sở công an, y khai đã đến quán internet này và lập tài khoản để chơi game từ 4 ngày trước đó. Suốt 4 ngày, hắn gọi đồ ăn, nước uống giao tới và ngủ luôn trong quán để "cày" game cả ngày lẫn đêm.

Xuyên đêm truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm

Ngày 18-12-2020, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đưa Triệu Quân Sự ra xét xử về 2 tội trốn khỏi nơi giam và trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tổng cộng 6 năm tù về cả 2 tội, tổng hợp với án cũ thì Triệu Quân Sự phải chịu hình phạt chung là tù chung thân. Lần này, gã được đưa về Trại giam quân sự khu vực miền Bắc (thuộc Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, đóng tại xã Thành Long, H.Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) để thi hành án.

Đến khoảng 21 giờ ngày 31-5-2022, Công an các huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc nhận được thông báo của trại giam về kế hoạch phối hợp truy tìm Triệu Quân Sự. Theo đó, trong lúc lao động sản xuất tại khuôn viên bên trong trại giam, phạm nhân này đã trốn thoát. Ngay sau đó, trại giam huy động lực lượng truy tìm các khu vực, ngõ ngách, mái nhà... thuộc khuôn viên bên trong, nhưng không có kết quả. Trại giam quân sự khu vực miền Bắc nằm giáp ranh giữa hai huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc của tỉnh Thanh Hóa, bao quanh là rừng núi (xã Thành Long có 900 héc-ta rừng), do đó công tác truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Nhằm phòng ngừa đối tượng manh động sẽ phạm tội mới, Công an các địa phương lập tức huy động tối đa lực lượng truy tìm, đồng thời thông báo rộng rãi đến Công an các xã, thị trấn chốt chặn nhiều tuyến đường, tuần tra vũ trang, kết hợp tuyên truyền người dân trên địa bàn đề cao cảnh giác. Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cử lực lượng trinh sát tinh nhuệ gồm những cán bộ từng tham gia nhiều chuyên án, truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lập tức có mặt tại Thanh Hóa để lên kế hoạch truy bắt Triệu Quân Sự.

Trong những lần vượt ngục trước, Triệu Quân Sự đều bị bắt lại khi đang chơi game ở các quán internet. Cùng với việc tổ chức chặn các ngả đường, vận động nhân dân cung cấp thông tin, lần tìm manh mối, lực lượng Công an triển khai rà soát tại các quán internet trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đến khoảng 14 giờ 50 ngày 1-6, tại khu vực chợ Vừng (xã Yên Dương, H.Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), cách trại giam khoảng 30km, khi đang đi bộ ven đường hướng đến QL1A, Triệu Quân Sự bị người dân phát hiện, báo cho lực lượng tuần tra.

Thời điểm bị bắt, Triệu Quân Sự không chống trả, không mang theo hung khí. Thậm chí gã còn cười khi bị khóa tay. Chỉ ít giờ sau khi bỏ trốn, đối tượng này đã lấy trộm 2 chiếc xe đạp của người dân để ven đường. Chiếc xe đạp đầu tiên đi được một đoạn thì bị hỏng, Triệu Quân Sự vứt bỏ rồi lấy cắp chiếc xe đạp thứ hai, lái về xã Yên Dương, bán lại cho một người dân với giá 100 ngàn đồng. Hắn đi bộ được một đoạn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ngay sau khi bị bắt, Triệu Quân Sự được di lý về trụ sở Công an H.Hà Trung, sau đó bàn giao cho Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý theo thẩm quyền.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bai-cuoi-cai-ket-dang-cua-ke-nghien-game_132034.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bai-cuoi-cai-ket-dang-cua-ke-nghien-game_132034.html