Bộ Công an thông tin về lối tẩu thoát của Triệu Quân Sự sau khi trốn trại

Bộ Công an nhận định Triệu Quân Sự là đối tượng rất manh động, nguy hiểm.

Triệu Quân Sự bị áp giải về trụ sở công an vào chiều 1/6.

Chiều 1/6, Bộ Công an cho biết, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về việc bắt giữ Triệu Quân Sự (SN 1991, trú xã Phú Cường, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) - là đối tượng đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại Trại giam T-974 thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, tỉnh Thanh Hóa đã bỏ trốn khỏi trại giam chiều 31/5.

Theo báo cáo gửi tới Bộ Công an, chiều 31/5, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, Sự đã bỏ trốn khỏi Trại giam T-974. Khu vực Trại giam T-974 nằm giáp ranh giữa hai huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Địa hình bao quanh khu trại giam là rừng, núi, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, gây khó khăn cho công tác truy tìm. Ngay sau khi nhận được thông báo, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng đã huy động tối đa các lực lượng truy tìm đối tượng Triệu Quân Sự. Sau khi trốn trại, Triệu Quân Sự đã vừa lẩn trốn, vừa di chuyển men theo đường rừng về hướng huyện Hà Trung để trốn tránh sự truy bắt của các lực lượng chức năng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, Tổ công tác Công an xã Yên Dương gồm Đại úy Nguyễn Huy Hiệu - Trưởng Công an xã; Đại úy Lê Hoàng Thạch - Phó Trưởng Công an xã; Trung úy Vũ Văn Hùng - Công an viên đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang đi bộ trên Quốc lộ 1A tại khu vực Chợ Vừng, xã Yên Dương và nhanh chóng áp dụng biện pháp nghiệp vụ theo dõi, giám sát đối tượng. Đến 14h15 ngày 1/6, xác minh đúng đối tượng Triệu Quân Sự, Tổ công tác đã áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng và áp giải về trụ sở Công an xã Yên Dương, đảm bảo an toàn cho người dân và Tổ công tác.

Bộ Công an nhận định Triệu Quân Sự là đối tượng rất manh động và nguy hiểm, từng phạm tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và nhiều lần trốn khỏi nơi giam giữ. Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và nhiệt thành biểu dương, khen ngợi việc bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự của Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung và các thành viên trong Tổ công tác Công an xã Yên Dương nói riêng.

