Triệu Quân Sự và những lần trốn khỏi trại giam: Bề dày bất hảo

Chiều 01-6-2022, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được Triệu Quân Sự (SN 1991, ngụ xã Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên; phạm nhân đang thụ án tù chung thân tại trại giam của Bộ Quốc phòng).

Không chỉ từng phạm các tội giết người, cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, cố ý gây thương tích, Triệu Quân Sự còn liên tiếp trốn khỏi trại giam với thủ đoạn hết sức tinh vi. Đáng lo ngại hơn, trên đường trốn chạy, hắn còn liên tiếp gây án trộm, cướp tài sản, thậm chí từng đâm trọng thương một thiếu tá quân đội.

Vết trượt dài từ game online

Khoảng 19 giờ ngày 31-5-2022, phạm nhân Triệu Quân Sự đang thụ án tại Trại giam T974 (thuộc Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, đóng tại xã Thành Long, H.Thạch Thành, Thanh Hóa). Ngay trong đêm 31-5 và ngày 01-6, lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền địa phương đã lập chốt kiểm soát trên nhiều tuyến đường để truy tìm, vây bắt đối tượng.

Ngoài việc túc trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát, kiểm tra người và phương tiện ra vào khu vực, chính quyền địa phương còn thông tin trên hệ thống loa truyền thanh xã, cảnh báo người dân trong toàn địa bàn đề phòng, khóa cửa cẩn thận, tránh đối tượng đặc biệt nguy hiểm này trà trộn hoặc đột nhập nhà dân.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an lên kế hoạch chi tiết, chủ động cử lực lượng trinh sát tinh nhuệ từng tham gia nhiều chuyên án, truy bắt nhiều đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm, phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng quân đội quyết tâm bắt bằng được phạm nhân này trong thời gian sớm nhất.

Bởi điều đáng lo ngại là mỗi lần trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự lại liên tục gây án tại các tỉnh, thành nơi hắn đi qua để có tiền làm lộ phí và... "cày" game online - nỗi đam mê khiến gã trượt dài trên con đường phạm tội. Ngoài trộm, cướp tài sản, Triệu Quân Sự còn từng đâm một thiếu tá quân đội trọng thương khi đồng chí này vô tình phát hiện hắn đang "khoắng" tài sản của một cửa hàng điện thoại.

Triệu Quân Sự bị bắt vào năm 2020

Theo hồ sơ phạm nhân, khi gây án và bị bắt, Triệu Quân Sự là chiến sĩ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Từ nhỏ, y rất thông minh, học giỏi, nhưng lại mê game online. Năm 2007, đang học lớp 10 thì gã nghỉ học. Đến năm 2011, Triệu Quân Sự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian quân ngũ, hắn vẫn không cai được trò chơi điện tử, 5 lần bỏ trốn khỏi đơn vị để chơi đi game online. Những lần đó, gã được gia đình vận động quay lại nơi đóng quân để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đặc biệt, có lần Triệu Quân Sự lấy trộm 9 ĐTDĐ của đồng đội rồi trốn khỏi đơn vị, bán tang vật lấy tiền tiêu xài, sau đó được gia đình khắc phục hậu quả. Đến ngày 12-8-2012, Triệu Quân Sự đào ngũ lần thứ 5, đi lang thang đến Hà Nội. Được 10 ngày, hết tiền tiêu xài, gã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Để thực hiện kế hoạch, đối tượng chuẩn bị dao rồi đi từ khu vực Mỹ Đình sang Q.Long Biên (Hà Nội). Đến quán cà phê Hương Sen, thấy bà Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi, chủ quán) bán hàng một mình, hắn ghé vào, gọi cà phê và hoa quả để ăn uống. Khi bà Hoa vào nhà vệ sinh, trong quán không có khách nào khác, Triệu Quân Sự liền đi theo, dùng dao đâm khiến chủ quán tử vong tại chỗ. Gã tháo chiếc nhẫn vàng 3 chỉ, đôi bông tai, lấy 2 ĐTDĐ và 250 ngàn đồng của nạn nhân, rồi rửa tay, chân, kéo cửa xếp, đóng cửa quán, bê 2 chậu hoa chặn phía trước và tẩu thoát.

Lệnh truy nã Triệu Quân Sự lần thứ nhất vào năm 2015 và lần thứ hai vào năm 2020

Triệu Quân Sự đến một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy thuê phòng để thay áo quần. Sau đó, hắn mang dao vứt xuống sông Hồng, đón xe khách chở đến Tuyên Quang. Tại đây, đối tượng bán chiếc nhẫn vàng được 12 triệu đồng, di chuyển về Thái Nguyên bán tiếp đôi bông tai được gần 1 triệu đồng. Đến ngày 24-8-2012, Công an TP.Hà Nội ập vào một nhà nghỉ ở tỉnh Thái Nguyên khi Triệu Quân Sự đang ngủ và bắt gọn hắn. Tháng 3-2013, Tòa án quân sự Quân khu 1 ở tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân về các tội giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

Trốn khỏi trại giam lần đầu

Phạm nhân Triệu Quân Sự được chuyển đến thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung - Quân khu 5 (T10) tại H.Bình Sơn (Quảng Ngãi). Gần cuối năm 2015, với hồ sơ bất hảo trên, gã bị biệt giam chung phòng với 2 phạm nhân khác, trong đó có Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, ngụ xã Minh Tân, H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Tuấn có nhiều tiền án về các tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam, bị Tòa án quân sự kết án 28 năm 11 tháng tù).

Để chuẩn bị cho lần trốn trại này, Tuấn và Triệu Quân Sự bàn bạc kế hoạch khá kỹ lưỡng. Tuấn giả vờ kêu bị đau dạ dày, xin quản giáo cho đến trạm y tế của trại để xin thuốc ngủ uống. Sau đó, cứ mỗi chiều tối, lợi dụng mùa mưa, phòng giam gần xưởng cưa thường xuyên hoạt động, Tuấn và Triệu Quân Sự cho phạm nhân cùng phòng uống thuốc ngủ mê mệt, rồi thay nhau cưa song sắt. Mảnh cưa gãy này được Tuấn nhặt lúc lao động tại xưởng cưa trong trại. Sau mỗi buổi, chúng lấy cơm trộn đất rồi trát vào vết cưa để tránh bị phát hiện.

Đến rạng sáng 8-11-2015, lợi dụng lúc trời mưa to, gió lớn, Tuấn và Triệu Quân Sự cho phạm nhân cùng phòng uống nhiều thuốc ngủ hơn mọi khi rồi cùng nhau bẻ song sắt phòng giam, bỏ trốn. Hai tên vượt qua trại giam, đến khu vực đồi núi, cởi bỏ bộ quần áo phạm nhân rồi lần ra QL1.

Chúng lẻn vào nhà dân, lấy trộm quần áo phơi ngoài sân để mặc rồi bắt xe khách bỏ trốn. Bịa ra câu chuyện gây trắc ẩn là sống lang thang, không có tiền thuê nhà trọ, phải ngủ bên lề đường nên bị mất sạch đồ đạc, quần áo, Tuấn còn xin được thức ăn, mượn điện thoại của nhà xe để gọi cho người nhà gửi tiền qua bưu điện. Nhận được gần một triệu đồng, tới Đồng Nai, Tuấn chia tay Triệu Quân Sự để trốn sang Campuchia. Còn lại một mình, Triệu Quân Sự bắt xe ngược ra Bắc, tiếp tục hành trình trốn chạy.

Triệu Quân Sự bị bắt vào chiều 01-6-2022, sau chưa đầy 24 giờ trốn trại lần thứ ba

Ngay sau khi phát hiện 2 phạm nhân trốn trại, Trại giam T10 phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Tuấn và Triệu Quân Sự. Nhận công văn đề nghị phối hợp, Phòng 3 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an xác lập chuyên án để nhanh chóng truy bắt các đối tượng.

Vốn là kẻ ranh ma, nên dù có nhiều người quen dọc tuyến đường trốn chạy, nhưng Triệu Quân Sự không bao giờ đến ở nhờ. Gã có cha mẹ, em gái sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, nhưng cũng không quay về nhà. Đi tới đâu, Triệu Quân Sự lại lang thang trộm cắp ĐTDĐ, iPad, đêm thì ra gầm cầu, nghĩa trang để ngủ. Tới mỗi địa phương, sau khi gây án, hắn lập tức rời đi địa phương khác. Trinh sát truy nã lần theo dấu vết của Triệu Quân Sự, nhiều lần bắt hụt vì cứ nhận được tin và tới nơi thì hắn cũng vừa rời đến nơi lẩn trốn mới.

Đầu tháng 12-2015, Triệu Quân Sự đột nhập một cửa hàng bán ĐTDĐ tại xã Mai Đình (H.Sóc Sơn, Hà Nội). Tối hôm đó, khi chủ cửa hàng vừa ra về, gã cạy cửa lẻn vào. Thời điểm này, thiếu tá Bùi Đức Đào (cán bộ của Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng) phát hiện thấy cửa hàng sát nhà mình mở cửa sau, nghi ngờ có kẻ trộm nên vào trong kiểm tra.

Thấy anh Đào, Triệu Quân Sự lao tới, rút dao đâm. Nhát đầu tiên nạn nhân né được, dao cắm vào vách cửa tôn sau nhà. Gã hung hãn đâm trúng bụng anh Đào, khiến nạn nhân bị thương nặng. Đối tượng lục lọi, lấy 10 chiếc ĐTDĐ loại đắt tiền và hơn 30 thẻ cào mệnh giá cao rồi tẩu thoát. May mắn được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên thiếu tá Đào thoát chết.

Nhận được tin, ngay trong đêm, tổ công tác của Phòng 3 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an nhanh chóng tổ chức truy tìm Triệu Quân Sự, nhưng không đạt kết quả. Sau này, hắn khai vào đêm đó, hắn ngủ ngay trong nghĩa trang ngoài cánh đồng cách đó vài cây số. Tuy nhiên "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", đến ngày 15-12-2015, Triệu Quân Sự bị bắt khi đang say sưa chơi game trong một tiệm Internet trên đường Phú Diễn (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội). Lực lượng công an thu giữ trong người đối tượng một khẩu súng đồ chơi bắn bi, một dao gấp thường gây án, hơn một triệu đồng cùng nhiều sim điện thoại và vài chiếc ĐTDĐ. Triệu Quân Sự được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý.

Vậy nhưng đến ngày 3-6-2020, Triệu Quân Sự lại tiếp tục trốn khỏi Trại giam T10.

