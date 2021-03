Tỏ tình không thành, gã trai dựng màn kịch bắt cóc rồi giải cứu bạn gái như phim

Thứ Ba, ngày 16/03/2021 23:26 PM (GMT+7)

Để chị T rung động trước màn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” như phim của mình, Đức đã bàn bạc với bạn để bắt cóc chị T rồi tự mình đến giải cứu.

Nguyễn Văn Đức tại trụ sở công an.

Ngày 16/3, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1997; trú tại Tân Phúc, Nông Cống, Thanh Hoá), Triệu Ồng Nhất (SN 1996; trú tại Nậm Dạng, Văn Bàn, Lào Cai), Hoàng Ồng Nhất (SN 1998; trú tại Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai), Lương Thanh Miều (SN 1998; trú tại Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai) về tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 10/2020, Đức có quen biết với chị N.T.T (SN 2002; trú tại Hà Nội). Mặc dù đã nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng Đức chưa được chị T đáp lại.

Để làm chị T rung động, Đức đã bàn bạc với Miều lên kế hoạch bắt cóc T rồi dựng lên "vở kịch" đòi tiền chuộc, sau đó Đức sẽ xuất hiện diễn vai “anh hùng cứu mỹ nhân” như trên phim ảnh.

Sau đó, khoảng 19h ngày 4/3, Đức hẹn chị T đến cổng chùa Phúc Khánh, phường Ngã Tư Sở. Chị T đến điểm hẹn thì lập tức bị các đối tượng bắt ép lên xe rồi đưa về một ngôi nhà tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Các đối tượng cùng tham gia màn kịch bắt cóc đòi tiền chuộc của Đức.

Theo kế hoạch đã bàn bạc, Miều lấy điện thoại của chị T gọi cho Đức, yêu cầu số tiền chuộc là 500 triệu đồng. Với kịch bản giải cứu bạn gái, Đức đến địa chỉ giam giữ chị T, trao đổi tiền chuộc với mục đích khiến chị T rung động. Sau khi thoát ra ngoài, chị T đã đến cơ quan Công an trình báo.

Nhận được thông tin, Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng nói trên để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận được Đức thuê bắt giữ chị T và dựng lên màn kịch bắt cóc tống tiền trên.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

