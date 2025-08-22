Bắt nghi phạm phóng hỏa phòng trọ ở TPHCM

Tại cơ quan công an, H. cho biết do mâu thuẫn tình cảm với bà H. (50 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) nên đã ra tay đốt phòng trọ.

Nhà trọ kết hợp quán cà phê nơi xảy ra vụ việc

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 21/8, do mâu thuẫn tình cảm với bà H. (50 tuổi, quê Đồng Nai), H. mang theo chai xăng đến phòng trọ kiêm quán cà phê nơi bà H. đang ở cùng ông N. (55 tuổi, quê Bến Tre).

Thấy xe máy bà H. dựng trước phòng trọ, ông H. chốt cửa từ bên ngoài rồi ném chai xăng đã chuẩn bị trước đó vào bên trong nhằm đốt phòng trọ.

Phát hiện sự việc, người dân kịp thời phá cửa đưa bà H. và ông N. ra ngoài. Cả hai bị bỏng ở chân, được đưa đi cấp cứu và hiện sức khỏe đã ổn định.

Sau khi gây án, ông H. bỏ chạy, lấy trộm một xe máy đang cắm sẵn chìa khóa trên đường để tẩu thoát. Đến khuya cùng ngày, công an đã lần theo dấu vết, bắt giữ H. khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn ở xã Long Hải (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.