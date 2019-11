Tình tiết ghê người chưa từng hé lộ thời điểm tìm thấy thi thể nữ sinh giao gà

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Dù vụ việc nữ sinh giao gà bị sát hại đã trôi qua gần 1 năm, cơ quan điều tra cũng hoàn thành kết luận về vụ án, nhưng sự ranh mãnh, lươn lẹo của cặp vợ chồng Bùi Văn Công, Bùi Kim Thu vẫn khiến nhiều người rùng mình.

Ông Nguyễn Văn Hiển bật khóc khi kể lại vụ án mạng và sự ranh mãnh của cặp vợ chồng Công - Thu.

Liên quan đến vụ nữ sinh ship gà bị sát hại, ngày 28/11, chỉ 1 ngày sau khi bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt 20 năm tù trong phiên xét xử sơ thẩm, chúng tôi đã tìm về căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên), nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú xã Thanh Hưng) gần 1 năm trước.

Trong cuộc trò chuyện với PV về vụ án thương tâm này, ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng Công an xã Thanh Nưa cho biết dù vụ việc cô gái Cao Mỹ Duyên bị sát hại đã trôi qua gần 1 năm, cơ quan điều tra cũng hoàn thành kết luận về vụ án thế nhưng sự ranh mãnh, lươn lẹo của cặp vợ chồng Bùi Văn Công, Bùi Kim Thu vẫn khiến vị trưởng công an xã nhớ mãi.

"Khoảng 10h ngày mùng 3 tết, khi đang đi chúc tết thì có lực lượng 113 gọi đến báo cho tôi biết họ vừa nhận tin báo có 1 nữ thi thể được phát hiện ở khu đội 11 Huối Lán, thuộc Hạt 7 Giao thông vận tải, xã Thanh Nưa.

Tôi ngay lập tức cử cán bộ xuống xác minh, khoảng 10 phút sau, lực lượng tại hiện trường báo cáo có một thi thể nữ giới nên tôi ngừng việc chúc tết và quay lại hiện trường đồng thời báo tin đến Công an huyện Điện Biên", ông Hiển kể.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Nữ nạn nhân này sau đó được xác định là Cao Mỹ Duyên. Qua xác minh, thu thập thông tin từ người dân, lực lượng công an nhận được tin báo cách thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, người dân quanh khu vực nghe thấy nhiều tiếng chó cắn. Tiếng chó cắn phát ra từ khu nhà hoang nơi phát hiện thi thể của nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

"Khi thấy thi thể, tôi phán đoán thi thể được đặt xuống, đây là hiện trường sau khi gây án. Thi thể nằm ngay ngắn, dưới nên có chấu mà không thấy có cào cấu. Tôi và các cán bộ tại hiện trường cũng xác định nếu chở xe máy, di chuyển thi thể thì phải 2 người giữ. Nếu chỉ 1 người ngồi trên xe chở thi thể đi, trong khi nạn nhân bán khoả thân thì chắc chắn bị người dân phát hiện", ông Hiển nói.

Tiếp tục rà soát, sàng lọc đối tượng khả nghi, lực lượng công an đã quan sát thấy có trường hợp Bùi Văn Công (44 tuổi, trú xã Thanh Nưa) nghiện lâu năm, từng bị Công an xã Thanh Nưa làm hồ sơ cho đi cơ sở giáo dục. Sau khi trở về địa phương, Công "ngựa quen đường cũ", tiếp tục mở rộng mối quan hệ và đưa các đối tượng khác đến tụ tập gồm Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Nhiệm. Ngoài ra còn có một số đối tượng ở xã Hua Thanh (huyện Điện Biên) làm cho công trình cho Công và được trả công bằng ma túy.

Theo ông Hiển, thời điểm xảy ra vụ án, Công mới bán đất, mua 1 ô tô để xuống xã Thanh Hưng chở hàng, mua ma túy. Phía Công an xã Thanh Nưa đã nắm bắt được tình hình và báo cáo cấp Công an huyện Điện Biên, Công thuộc diện đối tượng trong tầm ngắm của công an từ trước khi xảy ra vụ Cao Mỹ Duyên bị sát hại.

"Hôm phát hiện thi thể nạn nhân Duyên, cả hai vợ chồng Bùi Văn Công, Bùi Kim Thu (44 tuổi) đều có mặt tại hiện trường. Hai người này nói thao thao bất tuyệt rằng mình là người phát hiện ra nạn nhân. Thậm chí chúng còn thắc mắc giết người thế này thì phải thế này, thế kia, tỏ ra thái độ không liên quan đến vụ án", ông Hiển cho hay.

Chưa dừng lại, Công còn bảo Thu đi luộc quả trứng gà, xới bát cơm trắng để lên gần hiện trường nơi nạn nhân Cao Mỹ Duyên được phát hiện.

"Ngay cả khi chúng tôi đến nhà Công, làm test xem Công còn dùng ma túy hay không mà đối tượng này vẫn tỉnh bơ. Khi đó, Công cầm chai bia và luôn miệng nói, bắt được bọn giết người này phải xử lý thật nghiêm", ông Hiển kể lại.

Bùi Văn Công và Bùi Kim Thu thời điểm mới bị bắt giữ.

Suốt nhiều ngày trong quá trình điều tra vụ án, Công vẫn thường xuyên sang nhà vị trưởng Công an xã Thanh Nưa rồi nói chuyện lớn tiếng: "Tại sao lại có chuyện như thế". Đối tượng này liều lĩnh mang cả điện thoại sang... nhờ ông Hiển tháo hộ sim trong khi có cả cảnh sát hình sự ngồi tại đó.

"Bùi Văn Công không hề có thái độ sợ sệt gì. Ngồi ở nhà tôi, Công không dò hỏi nhiều, chỉ quan sát, và lắng nghe nếu có ai bàn tán về vụ án. Khi bị cơ quan điều tra lấy mẫu khám nghiệm trên xe tải, Công còn thăm dò tôi: “Công an khám xe của em, lấy 7 mẫu của em không biết làm gì”", ông Hiển chia sẻ.

Cũng trong câu chuyện với PV, ông Hiển đã bật khóc khi nhắc tới việc bà Trần Thị Hiền có liên quan đến đường dây mua bán ma túy với những kẻ sát hại con mình và nhận bản án 20 năm tù.

"Vụ án này thật sự chấn động, đây là sự việc rất đau lòng. Quan điểm của tôi rõ ràng và xin được nói thẳng, người mẹ của Cao Mỹ Duyên (bà Hiền - PV) là người gián tiếp giết con gái mình. Tôi mong muốn mọi người dân làm ăn lương thiện, đừng mang những tội ác đến với người vô tội.

Trong câu chuyện, là một cán bộ công an, tôi thấy rất khó nói. Người chết, chết rồi. Vụ án đã quá rõ, tôi cũng không muốn nói nhiều. Cao Mỹ Duyên cũng chạc tuổi con tôi, nên tôi không thể chấp nhận hành vi đó, đánh đổi đồng tiền để mất con", ông Hiển bật khóc.

Nguồn: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/tinh-tiet-ghe-nguoi-chua-tung-he-lo-thoi-diem-tim-thay-thi-the...Nguồn: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/tinh-tiet-ghe-nguoi-chua-tung-he-lo-thoi-diem-tim-thay-thi-the-nu-sinh-giao-ga-1036654.html