Công an Đồng Nai đã bắt giang hồ Tuấn 'trọc'

Ngày 23-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt khẩn cấp Trần Văn Chuyển (tên thường gọi là Tuấn "trọc", 50 tuổi, thường trú tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 21-8, Tuấn "trọc" dẫn theo đàn em đến khu vực tổ 41B (khu phố 8, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) để tranh chấp đất đai. Tại đây Tuấn "trọc" có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh người.

Tuấn "trọc" bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xin ý kiến chỉ đạo và khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Tân Triều tổ chức đấu tranh, truy bắt.

Đến khoảng 12 giờ ngày 22-8, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Tuấn "trọc" đang trên đường bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, xử lý.

Nhóm Tuấn "trọc" thường xuyên xuất hiện ở những khu vực đất tranh chấp.

Theo công an, Tuấn "trọc" khá nổi tiếng ở Đồng Nai thường xuyên tụ tập các đàn em "máu mặt", xuất hiện khu vực đất đai mua bán giấy bằng viết tay không rõ ràng, phức tạp rồi tranh chấp, xem thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tuấn "trọc" dùng hung khí tấn công một người dân ở phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai).

Tuấn "trọc" có 3 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.