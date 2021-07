Thanh niên giả vờ ngủ chung rồi tháo nhẫn trên tay chủ nhà

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 19:30 PM (GMT+7)

Thấy con chị O. đang ngủ trong phòng, trên tay đeo nhẫn vàng, Trí đã giả vờ vào ngủ chung rồi tháo chiếc nhẫn mang bán.

Ngày 23/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Trí (SN 15/02/2003, trú tại thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 8h00 ngày 26/6, Lê Quốc Trí đến nhà chị N.T.K.O (SN 1978) cùng trú tại xã Tân An chơi thì thấy P.V.V (SN 2005, là con trai chị O.) đang nằm ngủ trong phòng, trên ngón tay phải có đeo một chiếc nhẫn bằng vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Trí giả vờ vào nằm bên cạnh V. rồi tháo lấy chiếc nhẫn và rời khỏi nhà chị O. Sau đó, Trí mang chiếc nhẫn vừa trộm cắp được đi bán thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, thu giữ tang vật trộm cắp.

Tại cơ quan công an Trí đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được công an huyện Đak Pơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

