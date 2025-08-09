Bắt giữ nhóm 'đầu trộm đuôi cướp' ở An Giang

Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Chau Sên (17 tuổi); Chau Đi (26 tuổi); Chau Mai (25 tuổi); Chau Thay (19 tuổi); Trương Minh Hiền (18 tuổi) cùng về tội cướp tài sản và Chau Đôm (29 tuổi, cùng ngụ xã An Cư, An Giang) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 00 giờ ngày 06-10-2024, Mia, Đi và Hiền rủ nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Khi cả nhóm đi đến nhà bà Lê Thị Lài (thuộc ấp Bà Bài, phường Vĩnh Tế) thấy có nhiều thùng cá để trước nhà mà không có người trông giữ nên nảy sinh ý định lấy trộm cá về làm mồi nhậu.

Khi Đi vào sân để lấy cá thì bị người nhà bà Lài phát hiện truy đuổi và đánh. Đi bỏ chạy thì bị rơi mất điện thoại.

Các bị can trong vụ trộm cá bất thành quay sang đánh, cướp điện thoại. Ảnh: CACC

Về đến nhà Mai, Đi kể lại sự việc, cả nhóm thống nhất mang theo hung khí quay lại nhà bà Lài đánh trả thù. Gia đình bà Lài phát hiện nhóm Đi mang theo nhiều hung khí đến nên chạy vào trong nhà khoá cửa lại.

Nhóm Đi bên ngoài đập phá rồi lấy cướp điện thoại của con rể bà Lài và một con gà rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Sau đó, Chau Đôm đem điện thoại cướp được bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua đồ ăn về nhậu.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của những người liên quan.