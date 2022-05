Tài xế xe ôm cùng công an xã truy bắt 2 tên cướp

Hai đối tượng áp sát xe máy của anh Thông giật chiếc giỏ xách của khách nữ đi xe, anh Thông đã truy hô và đuổi theo. Tổ công tác thuộc Công an xã đang làm nhiệm vụ trên đường phát hiện phối hợp cùng anh Thông khống chế 2 tên cướp giật…

Ngày 9/5, Công an huyện Bến Lức, Long An đang tạm giữ Lê Công Hậu và Trần Minh Tưởng (cùng SN 2000, cùng quê Long An) để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hậu và Tưởng thời điểm bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 8/5, chị Hồng Thị Loan (SN 1978, quê Đồng Tháp, tạm trú Cần Giuộc, Long An) cùng con nhỏ đón xe ôm công nghệ do anh N.T.T (SN 1989, quê Trà Vinh) điều khiển lưu thông trên QL1 hướng về ngã tư Gò Đen.

Tang vật được thu hồi bàn giao lại cho người bị hại.

Khi đến đoạn thuộc ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, chị Loan bị Hậu và Tưởng đi cùng một xe gắn máy áp sát giật chiếc giỏ xách (bên trong có 2 ĐTDĐ, tiền mặt và giấy tờ tùy thân) rồi tăng ga bỏ chạy. Chị Loan hoảng hốt truy hô, anh Thông đã tăng ga đuổi theo 2 đối tượng. Hai đối tượng rẽ vào tỉnh lộ 835 với tốc độ cao, anh Thông chở chị Loan và cháu nhỏ quyết liệt đeo bám.

Lúc này tổ công tác gồm anh Trần Hoàng Vinh (Công an xã Phước Lợi), Châu Ngọc Bảo Sơn, Trần Lê Hoàng Tiến (dân phòng) và Trần Minh Cang (dân quân) đang làm nhiệm vụ tại khu vực này đã cùng anh Thông truy đuổi hơn 2km ép xe, khống chế 2 đối tượng bàn giao cho Công an xã Mỹ Yên.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Hậu và Tưởng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật. Công an xã Mỹ Yên test nhanh ma túy đối với 2 đối tượng, hoàn tất hồ sơ chuyển Công an Bến Lức xử lý. Tang vật là chiếc giỏ xách còn nguyên tài sản được thu hồi bàn giao lại cho chị Loan.

