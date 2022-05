Vụ thanh niên tử vong sau tiếng tri hô “cướp, cướp”: Bắt 2 nghi phạm

Thứ Năm, ngày 05/05/2022 10:55 AM (GMT+7) Chia sẻ

Liên quan đến vụ truy đuổi cướp, thanh niên ngã xe máy xuống đường tử vong, cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi phạm cướp điện thoại.

Công an khám nghiệm hiện trường

Ngày 5/5, Công an quận 12, TP.HCM cho biết, qua quá trình điều tra truy xét, Công an quận 12 đã bắt được Điền Đức Huy (25 tuổi, ngụ quận 12) và Phùng Tấn Thành (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) để làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”. Đây là 2 nghi can cướp giật điện thoại của anh C.X.Đ (19 tuổi, quê Nghệ An) trên đường Nguyễn Văn Qúa (quận 12) khuya 27/4.

Thông tin ban đầu, vào khuya 27/4, anh Đ. bị hai nghi phạm trên cướp điện thoại trên đường Nguyễn Văn Quá nên dùng xe máy đuổi theo. Khi gần đến Công viên An Sương (phường Đông Hưng Thuận, quận 12), hai xe tông vào nhau khiến anh Đ. ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe máy của nạn nhân trượt dài một đoạn rồi va vào chiếc ô tô đang chạy trên đường. Riêng hai nghi phạm đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo lời kể của người dân, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, họ thấy anh Đ. chạy xe máy vừa tri hô “cướp, cướp”, đuổi theo hai thanh niên đi trên một xe máy khác trên đường Nguyễn Văn Quá (hướng từ đường Trường Chinh về Chợ Cầu).

Từ những thông tin thu thập tại hiện trường, Công an quận 12 tổ chức truy xét và bắt được 2 nghi can trên.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-thanh-nien-tu-vong-sau-tieng-tri-ho-cuop-cuop-bat-2-nghi-pham-5020225510561...Nguồn: http://danviet.vn/vu-thanh-nien-tu-vong-sau-tieng-tri-ho-cuop-cuop-bat-2-nghi-pham-50202255105618561.htm