Nhóm thiếu niên dùng dao tự chế để cướp tài sản

Thứ Ba, ngày 03/05/2022 19:29 PM (GMT+7)

Nhóm thiếu niên độ tuổi từ 15-17 tuổi mang hung khí để đe dọa cướp tài sản của người đi đường.

Nhóm thiếu niên mang hung khí cướp tài sản người đi đường sa lưới

Ngày 3/5, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Hoàng Văn Trường Giang (16 tuổi, quê Hà Tĩnh), Ngô Văn Minh (17 tuổi, quê Thái Bình), Lê Minh Tiến (15 tuổi), Trần Tuấn Kiệt (17 tuổi), Nguyễn Hoàng Vĩnh Thắng (16 tuổi), Nguyễn Huỳnh Nhật Hào (15 tuổi), Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (16 tuổi, cùng ngụ TP.Dĩ An) để điều tra làm rõ về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng trên đã chuẩn bị hung khí như dao tự chế, cây xiên rồi đi đến các đường vắng trong khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B để cướp tài sản của người đi đường. Làm việc với cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp tài sản vào ngày 26 và 30/4.

Tang vật thu được

Vào ngày 26/4, anh Nguyễn Thanh Hoài (quê An Giang) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường trong Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B thì bất ngờ bị một nhóm thiếu niên xông ra chặn đầu xe, dùng hung khí chém anh Hoài gây thương tích nhẹ rồi cướp 1 điện thoại di động.

Tiếp đó, tối ngày 30/4, khi thấy anh Tô Hoàng Hưng (ngụ TP.Dĩ An) và chị Lê Thị Thảo (quê Thanh Hóa) đang đứng nói chuyện ở lề đường trong Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B thì 4 đối tượng trong nhóm thiếu niên này mang theo hung khí đến đe dọa cướp tài sản. Thấy vậy, anh Hưng và chị Thảo bỏ chạy. Không cướp được tài sản, các đối tượng đã dùng hung khí đập phá xe máy của anh Hưng rồi bỏ đi.

Qua xác minh, đến 21h ngày 1/5, Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Dĩ An) đã phát hiện các đối tượng gồm Giang, Minh, Hào, Tiến, Thắng cùng một số đối tượng khác đang tụ tập bàn bạc, chuẩn bị hung khí để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nên tiến hành bắt giữ đưa về trụ sở làm việc.

