Triệt phá băng nhóm chuyên cướp đêm ở Đồng Nai

Thứ Năm, ngày 05/05/2022 08:53 AM (GMT+7)

Băng nhóm tìm các "con mồi" ở khu vực vắng người vào buổi tối để ra tay thực hiện hành vi cướp giật.

Ngày 4-5, cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 nghi can để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Các nghi can gồm: Thân Thế Huỳnh (21 tuổi), Phạm Quốc Anh Hào (20 tuổi), Thân Thế Hùng (28 tuổi), Nguyễn Hoàng Bảo (21 tuổi), Ngô Văn Thành (28 tuổi) và Nguyễn Mai Vũ Hảo (27 tuổi, đều ngụ xã Giang Điền, huyện Trảng Bom).

Các nghi can trong băng cướp bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN.

Theo thông tin ban đầu cơ quan công an, để có tiền tiêu xài từ cuối năm 2021 đến nay nhóm nghi can trên đã bàn bạc, tổ chức đi cướp giật. Địa bàn mà nhóm này nhắm tới các con đường liên xã giáp ranh thuộc các huyện: Trảng Bom, Long Thành, Thống Nhất, Định Quán. Nhóm cướp thường dùng xe máy hiệu Satria, Exciter để gây án.

Băng nhóm này phân công rõ ràng, khi phát hiện “con mồi” đi đường một mình, nhất là phụ nữ có đeo trang sức, túi xách hoặc đang sử dụng điện thoại di động thì các nghi can đi trước sẽ điều khiển xe áp sát, chớp thời cơ giật lấy tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát, những đồng bọn còn lại làm nhiệm vụ cản đường, hỗ trợ chống trả khi bị truy đuổi.

Tối ngày 9-3, ông K. (ngụ huyện Trảng Bom) điều khiển xe máy đi trên đoạn đường vắng qua xã An Viễn (huyện Trảng Bom) thì bị 4 tên cướp đi trên 2 chiếc xe máy ép xe, lấy đi 1 sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ rồi nhanh chân tẩu thoát.

Trước đó bà PTH (ngụ huyện Thống Nhất) dựng xe máy bên lề đường để nghe điện thoại, thì bị 2 tên cướp đi xe máy từ phía sau đến nhanh chóng cướp giật chiếc giỏ xách bên trong gần 300 triệu đang treo trên cổ xe.

Qua điều tra, xác minh công an huyện Trảng Bom đã bắt nhóm cướp gồm: Huỳnh, Hào, Hùng, Thành, Bảo, Hảo. Tại cơ quan Công an, bước đầu nhóm này khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản ở trên và nhiều vụ cướp giật tương tự các tại địa bàn khác.

Công an huyện Trảng Bom xác định nhóm đối tượng trên đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật tài sản và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

