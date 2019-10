Nóng trong tuần: Thông tin mới gây sốc vụ nữ sinh giao gà bị hiếp dâm, sát hại

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Điện Biên đã có kết luận điều tra vụ nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại, nhiều thông tin gây sốc liên quan đến mẹ đẻ của nạn nhân và kế hoạch man rợ của các nghi phạm được hé lộ.

Nóng nhất tuần Sự kiện:

Kết luận điều tra vụ nữ sinh giao gà bị hiếp dâm, sát hại

Các đối tượng trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành kết luận điều tra vụ án nữ sinh giao gà bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại thời điểm Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, từng gây rúng động dư luận tại tỉnh này.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, sau khi ra tù, Vì Văn Toán nhớ đến số tiền 300 triệu đồng bà Trần Thị Hiền mua 2 bánh heroin của Toán từ năm 2009 trước khi hắn bị bắt. Do bà Hiền từ chối trả nợ, Toán đã thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, con gái bà Hiền để uy hiếp bà này.

Sau khi thống nhất kế hoạch, khoảng 18 giờ ngày 4/2/2019 (chiều 30 Tết), Vương Văn Hùng đi ra chợ Mường Thanh đặt mua 10 con gà và hẹn nữ sinh Duyên mang gà để giao cho khách.

Trong lúc đang bắt gà từ lồng giao cho Hùng, Duyên bị Công dùng côn siết cổ đến bất tỉnh. Sau đó, nhóm bị can khiêng Duyên lên thùng xe tải rồi chở về nhà Công.

Từ tối 30 Tết (4/2/2019) đến rạng sáng mùng 3 Tết (7/2/2019), Công và 5 người khác khống chế, hãm hiếp nữ sinh tại nhà anh ta. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc các bị can giở trò đồi bại, sát hại Duyên nhưng không tố cáo.

Sau đó, thấy sức khỏe Cao Thị Mỹ Duyên yếu đi, cả nhóm lên kế hoạch sát hại nạn nhân rồi khiêng xác đặt tại khu chăn nuôi gần nhà Công (ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Trao đổi bên hành lang Quốc hội chiều 23/10, Giám đốc công an tỉnh Điện Biên Sùng A Hồng cho biết, mẹ nữ sinh giao gà là người đầu tiên biết con gái bị bắt cóc nhưng không tố cáo. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn điến việc cơ quan điều tra không cứu được nạn nhân.

Chủ thầu xây dựng bị người tình đâm chết ngoài vườn

Hiện trường vụ án mạng và nữ nghi phạm Đinh Thị Then (ảnh nhỏ)

Sáng 24/10, con gái lớn của vợ chồng ông B.N.Th (chủ thầu xây dựng) bàng hoàng phát hiện bố nằm ở khu vực vườn cạnh nhà, trên ngực có vết thương, chảy nhiều máu nên đã hô hoán mọi người tới giúp. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/10, các trinh sát đã xác định đối tượng nghi vấn là Đinh Thị Then (SN 1989, nơi cư trú đội 9 thôn Cáp, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), làm nghề bán sắt vụn.

Quá trình đấu tranh, Đinh Thị Then bước đầu khai nhận, giữa Then và ông Th. có phát sinh tình cảm và quan hệ tình dục với nhau. Nữ nghi phạm sau đó phát hiện mình bị mắc bệnh liên quan đến việc quan hệ tình dục

Nghĩ người lây bệnh cho mình là ông Th., Then mang dao đến nhà người tình yêu cầu phải có trách nhiệm nhưng người tình không đồng ý. Bực tức , Then đã lấy dao cất giấu trong người, đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án; quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thị Then về hành vi giết người.

Người phụ nữ có chồng bị "phi công" tống tiền bằng 2 clip sex

Người phụ nữ có chồng bị "phi công" tống tiền bằng 2 clip sex. Ảnh minh họa

Dù lớn tuổi hơn Huỳnh Nghĩa Hiệp (35 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) và đã có chồng con, nhưng chị Nguyễn Thu Hà (tên đã đổi, 39 tuổi, ngụ Vĩnh Long) lại có quan hệ tình cảm yêu đương với đối tượng này.

Trong thời gian yêu nhau, chị Hà và gã "phi công" nhiều lần đưa nhau vào khách sạn để tâm sự và quan hệ tình dục. Trong những lần ân ái, Hiệp quay lại clip để lưu giữ làm kỷ niệm. Nhưng khi chị Hà muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính, Hiệp đã dùng 2 clip sex để tống tiền người tình.

Ngày 21/10, Hiệp đang nhận 25 triệu đồng từ chị Hà tại quán cà phê ở TT.Vũng Liêm (huyện Vũng Liêm) thì bị cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang.

Công an huyện Vũng Liêm cho biết, Hiệp đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Đi đòi 100 triệu, nam thanh niên bị người nhà con nợ chém chết tại chỗ

Hiện trường xảy vụ án mạng tối 24/10

Ngày 24/10, trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ án mạng nghiệm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ. Theo đó, tối cùng ngày, nhóm 3 người gồm anh Nguyễn Văn T. (SN 1987, ở Phú Thọ), Nguyễn Quốc A. (SN 2002, trú tại Hà Nội) và Phùng Đắc S. (SN 1965, trú tại Hà Nội) tìm đến quán nước của bà Nguyễn Thị Thanh M. (SN 1976) tại đầu ngõ 293 Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) để đòi 100 triệu mà bà M. vay của ông Phùng Đắc S..

Tại đây, nhóm của S. xảy ra cãi vã xô xát với nhóm của bà M.. Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Ánh Dương (SN 1987, cháu rẻ của bà M.) thấy vợ mình bị Nguyễn Văn T. đánh, liền cầm rìu xông vào chém liên tiếp vào người T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã bắt giữ Nguyễn Ánh Dương trong trường hợp khẩn cấp, thu giữ các vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cô gái 19 tuổi đâm chết bạn trai trong phòng trọ

Cô gái 19 tuổi đâm chết bạn trai trong phòng trọ. Ảnh minh họa

Sáng 20/10, người dân sống tại dãy nhà trọ ở phường Tân Hưng (quận 7, TP.HCM) phát hiện anh Điệp Thanh Sang (25 tuổi, quê Sóc Trăng) tử vong trong phòng trọ, trên người có vết đâm nên báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Đoàn Thị Bé Quyền (19 tuổi, quê An Giang, bạn gái Sang) là nghi phạm gây án nên đã truy tìm. Đến ngày 21/10, công an đã phát hiện Quyền và đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Quyền khai, rạng sáng 20/10, Sang đi nhậu về và đánh Quyền. Trong lúc bực tức, Quyền lấy dao đâm Sang tử vong rồi bỏ trốn.

Ngày 23/10, Công an quận 7, TP.HCM hoàn tất hồ sơ chuyển giao Đoàn Thị Bé Quyền cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra xử lý về hành vi giết người.