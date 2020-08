Nóng trong tuần: Lý do bất ngờ khiến người phụ nữ bắt cóc bé trai từ Bắc Ninh lên Tuyên Quang

Chủ Nhật, ngày 23/08/2020 19:00 PM (GMT+7)

Lý do bất ngờ khiến người phụ nữ bắt cóc bé trai từ Bắc Ninh lên Tuyên Quang; Huấn "hoa hồng" bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì bôi nhọ cán bộ;... là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Lý do bất ngờ khiến người phụ nữ bắt cóc bé trai từ Bắc Ninh lên Tuyên Quang

Người phụ nữ bắt cóc bé trai hơn 2 tuổi ở Bắc Ninh đã khai nhận lý do gây án

Khoảng 16h30 ngày 21/8, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983 ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (hơn 2 tuổi), đến khu vui chơi trẻ em tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh.

Tại đây, anh Hưng ngồi uống nước. Đến khoảng 17h30, anh Hưng không thấy con trai liền tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích, nên báo lực lượng chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé. Đến rạng sáng 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện giải cứu thành công cháu Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và đưa về bàn giao cho gia đình tại trụ sở công an tỉnh. Nghi phạm gây án là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng).

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận, có quan hệ tình cảm và sống với Đặng Văn Bằng (33 tuổi, tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang). Tháng 2/2019, Thu mang thai 1 bé trai và hứa với người yêu sẽ sinh đứa con này. Tuy nhiên sau đó Thu không may sảy thai.

Khi người yêu hỏi con đâu, Thu lo sợ liền nảy sinh ý định phải bắt cóc một đứa trẻ tầm tuổi con mình mang về thông báo cho người yêu và gia đình người yêu để họ đồng ý tổ chức đám cưới.

Ngày 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ Nguyễn Thị Thu để điều tra về hành vi Bắt cóc trẻ em.

Đánh người ở trụ sở công an, Đường “Nhuệ” lĩnh án

Đường “Nhuệ” tại phiên toà xét xử vụ án Cố ý gây thương tích.

Ngày 18/8, Toà án Nhân dân (TAND) TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" với bị cáo là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú TP.Thái Bình). Trong vụ án này, Đường “Nhuệ” là bị cáo duy nhất bị truy tố trước pháp luật.

HĐXX nhận thấy đủ cơ sở xác định Đường "Nhuệ" đã gây thương tích cho anh Mai Thế Duy (32 tuổi) từ 6 năm trước tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Hành vi của Đường “Nhuệ” là nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, gây dư luận xấu, giảm lòng tin của người dân đối với cơ quan pháp luật nên bị cáo cần phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội.

Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích, thời hạn tính từ khi bị tạm giam. Ngoài ra, Đường còn phải bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng.

Huấn "hoa hồng" bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì bôi nhọ cán bộ

Huấn "hoa hồng" tại cơ quan điều tra

Ngày 20/8, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết, đã triệu tập Bùi Xuân Huấn (hay còn gọi là Huấn "hoa hồng", SN 1985, quê Yên Bái) để điều tra, làm rõ một số nội dung theo đơn tố cáo của công dân.

Theo nội dung đơn, Bùi Xuân Huấn sử dụng Facebook cá nhân "Huấn Hoa hồng" để quay video quảng cáo và có nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực, vu khống như Huấn cho rằng 80% công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy.

Ngoài ra, Bùi Xuân Huấn bị xác định đã quảng cho một số game cờ bạc trực tuyến khi phát hành MV “Muôn kiếp là anh em”.

Bị triệu tập, Huấn thừa nhận đã phát ngôn sai sự thật, vì vậy, cơ quan chức năng quyết định xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.

"Tú bà" môi giới nam HLV thể hình bán dâm cho quý cô 22 tuổi được tại ngoại

Tú bà Nguyễn Phương Thảo.

Ngày 17/8, một cán bộ điều tra Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Cũng theo vị cán bộ này, Thảo hiện đang được tại ngoại và bị cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 28/7, qua mạng xã hội, Thảo đã nhận lời một vị khách nữ muốn tìm người bán dâm là nam giới nên đã giới thiệu Kiên (SN 1990, quê tỉnh Bắc Ninh, là huấn luyện viên thể hình, tên nhân vật đã được thay đổi) với giá tiền là 18 triệu đồng. Thảo sau đó thông báo cho Kiên với giá 12 triệu đồng, cá nhân Thảo đút túi 6 triệu đồng.

Chiều 4/8, khi cuộc mây mưa đang diễn ra thì Kiên bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngay sau đó, Thảo cũng đến trụ sở công an đầu thú.

Lời khai sốc của 2 "yêu râu xanh" cưỡng bức người phụ nữ trẻ suốt nhiều giờ

2 nghi phạm tại trụ sở công an.

Ngày 18/8, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hờ A Chầu (SN 1998) và Hờ A Lái (SN 1998, cùng trú xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) về hành vi Hiếp dâm.

Tại trụ sở công an, 2 “yêu râu xanh” đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trong đó, Chầu thực hiện 3 lần hiếp dâm chị L.T.M (SN 1997, trú xã Phì Nhừ), Lái thực hiện 2 lần trong khoảng 3 giờ đồng hồ.

Trước đó, ngày 13/8, chị L.T.M đến Công an xã Phì Nhừ trình báo việc mình vừa bị hiếp dâm.

Cụ thể, khoảng từ 0h - 3h sáng cùng ngày, khi chị M. đang ngủ với 2 con nhỏ thì bất ngờ bị 2 người đàn ông đột nhập vào nhà rồi khống chế, hiếp dâm nhiều lần. Thực hiện xong hành vi đồi bại, 2 đối tượng bỏ đi.

Sau khi chị M. trình báo, Công an xã Phì Nhừ đã báo cáo Công an huyện Điện Biên Đông và triệu tập 2 nghi phạm về trụ sở.

Tại cơ quan công an, danh tính các đối tượng được xác định là Hờ A Chầu (SN 1998) và Hờ A Lái (SN 1998, cùng trú xã Phì Nhừ), là người cùng bản với chị M.

