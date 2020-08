Đường “Nhuệ” lĩnh án vì đánh người ở trụ sở công an

Nội dung vụ án thể hiện, tháng 11/2014, giữa bà Đinh Thị Lý và bà N.T.T.G (SN 1980, trú TP.Vinh, Nghệ An) có mối quan hệ công việc. Khi không liên hệ được với bà Lý, người phụ nữ đã gọi cho Đường “Nhuệ” nhờ tìm giúp bà Lý ở TP.Thái Bình để bà này về gặp, giải quyết vấn đề liên quan. Khoảng 8h sáng 18/11/2014, bà G. và bà Lý gặp nhau tại phòng tiếp dân của trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình. Lúc này, Đường “Nhuệ” xuất hiện và xảy ra cãi vã với bà Lý. Sau đó, Đường “Nhuệ” đã dùng tay quàng qua cổ bà Lý. Thấy vậy, anh Mai Thế Duy (SN 1988, con trai bà Lý) đã tiến đến can ngăn thì bị Đường đánh vào vùng mặt, kết quả giám định thương tích là 15%. Sự việc sau đó được bà G. và một số người có mặt ở phòng tiếp dân can ngăn, Đường bỏ về. Thời điểm xảy ra vụ việc, Công an phường Trần Lãm vừa kết thúc họp giao ban, sau khi biết được chuyện đánh nhau, chỉ huy Công an phường đã làm việc với bà Lý, bà G. và báo cáo lãnh đạo Công an TP.Thái Bình. Ngày 5/1/2015, Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 5/7/2015, Công an TP.Thái Bình ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ đối với vụ án Đường “Nhuệ” hành hung người khác tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Tiếp đó, ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình để điều tra. Đường “Nhuệ” sau đó bị Công an TP.Thái Bình khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích và bị Viện kiểm sát Nhân dân TP.Thái Bình truy tố ra trước toà.