Bé trai hơn 2 tuổi mất tích bí ẩn khi đang chơi ở công viên cùng bố

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 10:31 AM (GMT+7)

Anh Hưng đưa con ra công viên Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) chơi nhưng chỉ trong chốc lát người cha không thấy con trai nên đã báo công an.

Bé trai bị mất tích.

Sáng 22/8, Công an TP.Bắc Ninh, (tỉnh Bắc Ninh) cùng lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích của bé trai Nguyễn Gia Bảo (2,5 tuổi, trú tại Bắc Ninh) bị mất tích.

Theo trình báo của chị Yến (mẹ cháu Gia Bảo), vào khoảng 17h30 chiều 21/8, chồng chị là anh Hưng có đưa con trai ra Công viên Nguyễn Văn Cừ đoạn đối diện hồ điều hoà TP.Bắc Ninh chơi.

Tuy nhiên, chỉ vừa rời mắt con được một lúc anh Hưng không nhìn thấy con đâu. Lúc này anh vội tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy tung tích bé Gia Bảo.

Lực lượng chức năng trích xuất camera tìm cháu bé.

Ngay sau đó người nhà đã nhanh chóng báo Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an TP Bắc Ninh cùng lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm cháu bé. Nhận được tin báo công an đã nhanh chóng vào cuộc cùng gia đình cả đêm tìm kiếm cháu Gia Bảo nhưng đến sáng nay vẫn chưa có thông tin gì về bé.

Được biết, Công an Bắc Ninh đã huy động các tổ công tác vào tìm kiếm và sử dụng cả chó nghiệp vụ.

Khu vực công viên cháu bé chơi.

Cơ quan chức năng đề nghị, ai có camera hành trình ô tô đi lại đoạn hồ điều hòa, ngã tư Bệnh viện Sản Nhi, đường Bình Than - Đại Phúc, đường 53, ngã tư Nguyễn Trãi giao với đường Bình Than thì cung cấp cho cơ quan công an nơi gần nhất.

