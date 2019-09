Từ vụ Huấn “Hoa hồng”, Khá “Bảnh”: “Bay” bằng ma túy bị phạt bao nhiêu tiền?

Thứ Tư, ngày 11/09/2019 19:02 PM (GMT+7)

Độc giả thắc mắc, với việc được xác định dương tính với ma túy, ngoài việc bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Huấn “Hoa hồng” có bị xử phạt hành chính không? Đối tượng “thác loạn” bằng các chất ma túy bị phạt bao nhiêu tiền?

Khá Bảnh bị bắt Sự kiện:

Huấn "Hoa hồng" và Khá "Bảnh"

Mới đây, UBND phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận, cơ quan này đã có quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở xã hội để quản lý cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Bùi Xuân Huấn (tên gọi khác Huấn “Hoa hồng”, 35 tuổi, quê Yên Bái).

Trước khi bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Huấn bị Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an phường 22 phát hiện dương tính ma túy tại tụ điểm ăn chơi trên trên địa bàn phường 22. Sau khi xác minh lý lịch, Công an phường 22 đề xuất cho UBND phường 22 ra quyết định đưa Huấn đi cai nghiện ma túy.

Năm tháng trước, đàn em của Huấn “Hoa hồng” là Ngô Bá Khá (biệt danh Khá “Bảnh”, ở Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, thời điểm bắt giữ Khá dương tính với chất ma túy.

Liên quan tới sự việc trên, nhiều độc giả thắc mắc, với việc dương tính với ma túy, ngoài việc bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Huấn “Hoa hồng” có bị xử phạt hành chính không? Các đối tượng “thác loạn” bằng các chất ma túy bị phạt bao nhiêu tiền?

Trao đổi với PV về thắc mắc của đọc giả, luật sư Lê Văn Kiên (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, trong trường cơ quan chức năng có căn cứ xác định Huấn “Hoa Hồng” và Khá “Bảnh” sử dụng chất ma túy thì sẽ ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy quy định theo điều 21, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

“Theo quy định tại khoản 1, điều 21 Nghị định 167, người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng”, luật sư Kiên nói.

Luật sư Kiên cho biết thêm, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP cũng quy định, người chủ hoặc người có trách nhiệm quản lý nhà hàng, cơ sở cho thuê lưu trú, câu lạc bộ, các phương tiện giao thông và các nơi khác để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000.