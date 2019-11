Nóng: Lời khai ban đầu của bà nội sát hại cháu gái ở đập nước

Thứ Tư, ngày 06/11/2019 16:38 PM (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà nội của T. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người phụ nữ này cho biết, đã đi cùng xe với cháu gái ra đập rồi xô nạn nhân xuống nước.

Hiện trường vụ xảy ra án mạng.

Chiều 6/11, Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh N.T.T. (SN 2008, học sinh lớp 6, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Theo đó, cơ quan công an đang tạm giữ bà H. (bà nội cháu T.) để làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án đối với cháu gái.

“Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà nội của T. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người phụ nữ này đi cùng xe với cháu T. ra đập, rồi xô cháu mình xuống nước. Còn nguyên nhân cụ thể đang điều tra làm rõ”, vị cán bộ điều tra huyện Yên Thành thông tin.

Liên quan đến vụ án mạng gây chấn động miền quê nghèo, lãnh đạo xã Hậu Thành, huyện Yên Thành cho hay, cháu T. từ nhỏ đến nay ở cùng ông bà nội chăm sóc do bố mẹ đi làm ăn xa. T. là cô bé chăm ngoan, hiền lành bà H. rất yêu quý cháu mình. Khoảng 2 tháng nay, bố cháu T. trở về quê nhà và đã xảy ra mâu thuẫn với bà H.

Cháu T. chở bà nội trước khi chết ở đập.

Qua trích xuất camera của một quán tạp hóa bên đường cho thấy, chiều 3/11, bà H. đạp xe đến quán này gửi lại xe đạp rồi đứng ở đường chờ.

Gần 17h cùng ngày, thấy cháu T. đi về ngang qua thì bà H. chặn lại nhờ cháu chở đi. Hai bà cháu sau đó đi về đập nước Bàu Ganh (xã Hậu Thành), cách khu dân cư khoảng 400m. Gần 19h cùng ngày, bà H. đi bộ quay lại quán tạp hóa lấy xe đạp và đi về nhà. 21h cùng ngày, bà H. tiếp tục bắt xe ra Hà Nội để làm giúp việc.

Gia đình cũng điện hỏi bà H. về tung tích của cháu gái nhưng bà H. không trả lời. Tâm trạng bà H. bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến tối chưa thấy T. về, gia đình tá hỏa đi tìm kiếm nhưng không có tung tích gì.

Lúc này, người thân trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời huy động người dân đi tìm kiếm. Đến 5h30 sáng 5/11, thi thể cháu T. được phát hiện nổi lên mặt nước.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.