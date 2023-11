Nhóm quái xế dàn cảnh mang hung khí diễu phố để quay clip câu 'like'

Ngày 5/11, Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa làm rõ nhóm đối tượng có ý định thực hiện hành vi tụ tập, gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an thị xã Quảng Trị nắm được thông tin trên địa bàn xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên có độ tuổi từ 14-20 chuẩn bị các loại hung khí như rựa, tuýp sắt, dao tự chế… với ý định tụ tập, điều khiển xe mô tô (đã bị độ chế, tháo biển kiểm soát) trên các tuyến đường trên địa bàn thị xã.

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan Công an thị xã Quảng Trị. Ảnh: CA

Nhận định đây là hoạt động tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa bàn, Công an thị xã Quảng Trị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nhóm đối tượng. Đến ngày 1/11, đơn vị đã làm rõ nhóm gồm 14 thanh, thiếu niên có hộ khẩu thường trú tại huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị.

Qua làm việc, các đối tượng này khai nhận, ngoài một số hung khí được đặt mua trên mạng, thì số rựa, tuýp sắt được lấy của gia đình với mục đích tụ tập, tham gia giao thông rồi quay các clip đăng tải lên mạng xã hội, thu hút lượt tương tác.

Hiện cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật có liên quan để xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật gồm 6 xe mô tô, 2 tuýp sắt, 2 dao tự chế, 5 cây rựa.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường công tác quản lý, giáo dục con em trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; thường xuyên quản lý và định hướng việc sử dụng mạng xã hội, tránh bị ảnh hưởng bởi những thông tin, hình ảnh xấu, độc.

Được biết, gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều nhóm quái xế gây mất an ninh trật tự. Lực lượng Công an các địa phương đã tăng cường tổ chức tuần tra để xử lý.

