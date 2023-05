Chặn giữ hơn 100 “quái xế” đầu trần lạng lách, đánh võng ban đêm ở phố cổ Hà Nội

Ngày 11-5, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5-2023, các tổ công tác 141, Đội CSGT số 1 và tổ tuần tra của Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận đã bàn giao 107 trường hợp với 86 phương tiện cho Công an các phường xử lý vi phạm liên quan đến hành vi điều khiển xe máy có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng.

Theo đó, quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, các lực lượng đã phát hiện nhiều thanh thiếu niên chở nhau bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, rú ga ầm ĩ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt vào các ngày cuối tuần và dịp nghỉ Lễ 30-4, 1-5 vừa qua.

Các đối tượng điều khiển xe máy chở nhau đầu trần, phóng nhanh trên phố

Để ngăn chặn có hiệu quả, các tổ công tác 141 tuần tra công khai kết hợp với hóa trang mật phục, nắm tình hình từ sớm, từ xa, khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn sẽ chặn giữ.

Trong khi đó, tổ tuần tra đặc biệt của Công an quận Hoàn Kiếm trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện sẽ tổ chức bao vây. Nếu các đối tượng mang theo hung khí sẽ báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận để có biện pháp phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội triển khai lực lượng ngăn chặn, không để các đối tượng lộng hành, gây hoang mang, bức xúc cho người dân.

Các đối tượng bị liên quân 141 chặn giữ

Trung tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trong số 107 đối tượng bị xử lý, có tới 46 trường hợp dưới 18 tuổi. Các đối tượng này đa phần đều bỏ học, thường tụ tập bầy đàn ở các quán game Internet, chơi bời, lêu lổng và thiếu sự quản lý, kèm cặp của gia đình.

Nhóm "báo con" từ Bắc Giang xuống Hà Nội mang theo vỏ chai bia tấn công người đi đường bị bắt giữ

Vừa qua, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng từ Bắc Giang xuống Hà Nội, mang theo vỏ chai bia tấn công người đi đường. Nhóm “báo con” này đều mới chỉ trong độ tuổi từ 15-17 tuổi. Ngoài ra, đơn vị cũng đã khởi tố lái xe điều khiển ô tô drift quanh khu vực Nhà hát Lớn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trung tá Tống Đăng Công khẳng định, tất cả các trường hợp có biểu hiện vi phạm trên đường như phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, rú ga, không đội mũ bảo hiểm… đều sẽ bị chặn giữ, xử lý nghiêm để răn đe.

