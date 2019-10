Đầu bạc trắng ra tòa, cựu hiệu trưởng dâm ô hàng loạt nam sinh nhận 8 năm tù

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 14:39 PM (GMT+7)

Sáng 29-10, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử Đinh Bằng My (SN 1961, cựu hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn), về 2 nhóm tội danh, gồm "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Bị cáo Đinh Bằng My với mái đầu bạc trắng tại phiên toà sơ thẩm

Bị cáo Đinh Bằng My tại phiên toà sơ thẩm

Phiên tòa được xử kín, chỉ luật sư và gia đình các bị hại được tham dự. Phóng viên, báo chí chờ tham dự phần tuyên án công khai. Cựu hiệu trưởng Đinh Bằng My hôm nay 29-10 ra tòa với mái đầu bạc trắng.

Vụ án này từng gây rúng động dư luận. Vụ án đã nhiều lần bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, công an tỉnh cũng đã rút hồ sơ để điều tra.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, HĐXX tòa sơ thẩm tuyên phạt tổng mức án 8 năm tù đối với bị cáo Đinh Bằng My. Trong đó, 3 năm 6 tháng tù đối với tội danh "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" và 4 năm 6 tháng tù đối với tội "Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Đối với 4 bị hại bị Đinh Bằng My thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, HĐXX yêu cầu bị cáo này phải bồi thường 20 triệu đồng/người. Còn nhóm các bị hại bị cựu hiệu trưởng dâm ô nhận bồi thường 17 triệu đồng/người.

Ngoài ra, bị cáo Đinh Bằng My bị áp dụng biện pháp bổ sung cấm hành nghề trong thời hạn 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm

Trước đó, VKSND tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung bị can Đinh Bằng My (58 tuổi, trú tại phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ; cựu hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Các cơ quan tố tụng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can My từ cho tại ngoại sang bắt tạm giam. Trước đó, bị can sinh năm 1961 này được tại ngoại.

Hồi tháng 7-2019, TAND huyện Thanh Sơn trả hồ sơ vụ án này cho cơ quan công tố cùng cấp để điều tra bổ sung. Sau đó, vụ án được chuyển đến Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý.

Theo kết luận điều tra ban đầu của Công an huyện Thanh Sơn, ông My từng là hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Thanh Sơn. Trong thời gian làm hiệu trưởng, từ cuối năm 2016 đến tháng 12-2018, ông My đã nhiều lần gọi nam sinh các khối 7,8 và 9 lên phòng riêng với lý do hỏi thăm tình hình học tập.

Sau đó, ông My đưa các em vào phòng ngủ rồi có hành vi xâm hại bộ phận sinh dục các nam sinh. Ông My còn yêu cầu học sinh có hành vi tương tự vào bộ phận sinh dục của ông ta để thỏa mãn dục vọng.

Mỗi lần như vậy, bị can này lại cho nạn nhân bánh kẹo, hoặc tiền từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng. Trong số 7 học sinh bị Đinh Bằng My dâm ô, nạn nhân nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005.

Cơ quan công tố chỉ rõ hành vi của Đinh Bằng My "Rất nghiêm trọng", ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bị hại và gây bất bình dư luận.