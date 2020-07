Nhân viên massage, karaoke cung cấp "hàng cấm" cho dân chơi

Ngày 14/7, đại diện Công an quận 2 cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Quốc Hào (SN 1999, quê Bến Tre, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) và Lương Đặng Siêu Nhân (SN 1995, quê Đồng Tháp, ngụ quận 8, TP.HCM) để làm rõ hành vi tàn trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 2 phát hiện Hào có biểu hiện nghi vấn về hành vi tổ chức mua bán trái phép chất ma túy, tiêu thụ tại các quận 1, 2, 8, quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh với số lượng lớn. Qua điều tra, Công an quận 2 còn xác định Hào giao cho Nhân là người làm chung tại cơ sở massage và karaoke tại quận 1 tìm cách bán cho khách khi đến vui chơi tại đây để kiếm lời.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 20h35 ngày 30/6, phát hiện Nhân điều khiển xe mô tô biển số 66N1-150.60 đến giao lộ đường 38 và Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2 để giao ma túy, các trinh sát ập vào kiểm tra bắt giữ đối tượng.

2 đối tượng bị bắt cùng tan vật

Đến 14h35 ngày 1/7, Công an quận 2 tiếp tục bắt giữ Nguyễn Quốc Hào khi đang điều khiển xe mô tô biển số 66M1-462.23 lưu thông trong đường nội bộ trước sảnh A, chung cư Moonlight Boulevard, quận Bình Tân, TP.HCM.

Khám xét 2 đối tượng trên, Công an quận 2 thu giữ 326,0143 gram Ketamine và 104,7949 gram MDMA. Hiện Công an quận 2 đang hoàn tất hồ sơ chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật.

