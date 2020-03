Hot girl Ngân 98 và 44 dân chơi dương tính với ma túy trong quán bar

Thứ Hai, ngày 09/03/2020 15:49 PM (GMT+7)

Ngày 9/3, Công an TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa yêu cầu quán bar Holday Club tạm ngưng hoạt động do có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, công an cũng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với hàng chục khách chơi dương tính với ma túy.

Theo đó, khoảng 0h15 ngày 6/3, Công an TP.Tây Ninh kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Công ty TNHH MTV Holiday Tây Ninh (Holiday Club) trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thuộc khu phố 1, phường 4, TP.Tây Ninh do bà Hà Thị Mộng Huyền (SN 1987, ngụ phường 3, TP.Tây Ninh) quản lý.

Thời điểm kiểm tra, trong quán có gần 100 khách cùng nhân viên đang uốn éo theo điệu nhạc cực lớn. Phát hiện công an, nhóm dân chơi tháo chạy như ong vỡ tổ nhưng bị chốt chặn. Công an thu giữ gần 30 bộ dụng cụ hút shisha, nhiều bịch ma tuý...

Thời điểm kiểm tra tại quán bar.

Công an đưa 66 đối tượng nghi vấn về trụ sở làm việc. Đồng thời, công an xử phạt quán với các lỗi như: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu; để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong cơ sở kinh doanh; không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh vũ trường; chưa cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm…

Qua test nhanh khách đến chơi và nhân viên phục vụ, lực lượng chức năng phát hiện 45 trường hợp dương tính với ma tuý. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 24 bộ dụng cụ hút shisha, 2 bịch ma túy cùng một số đồ vật có liên quan.

Đáng nói, trong số nhóm đối tượng này có Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, SN 1998, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận 8, TP.HCM). Võ Thị Ngọc Ngân từng được nhiều người biết đến với cái tên “Hot girl Ngân 98” hay “Hot girl ngực khủng”, “hot girl thị phi”… Tất cả những danh xưng này đều gắn liền với tên tuổi của Ngân 98.

