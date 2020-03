Trinh sát kể phút đột kích bắt 76 dân chơi dự "đại tiệc ma túy" giữa dịch Covid-19

Thứ Sáu, ngày 27/03/2020 09:40 AM (GMT+7)

Công an xác định có 76 đối tượng tham gia trong “tiệc ma túy" để mừng sinh nhật “cậu ấm” tại Hà Tĩnh.

Chiều 26/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua xác minh bữa “đại tiệc ma túy" tại quán karaoke ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân có 76 người tham gia là để mừng sinh nhật L.D.N (SN 1989), quê ở Can Lộc (Hà Tĩnh).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm 51 nam, 25 nữ. Trong đó có 57 người quê ở Nghệ An, 14 người quê ở Hà Tĩnh và 5 người ở các tỉnh khác như Thanh Hóa, Đà Nẵng. Qua test nhanh, cả 76 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ trong phòng sử dụng ma túy. (ảnh CAHT)

Một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tham gia bắt giữ cho hay, khu vực quán karaoke này được đóng kín cổng, từ phía ngoài treo biển: “Có dịch Covid-19 nên quán tạm ngừng hoạt động". Xung quanh khu vực này lắp camera, bên ngoài có 1 tốp bảo vệ khoảng 6 người đứng canh cổng.

Sau nhiều giờ mật phục, tiếp cận, đến khoảng 1h sáng, cảnh sát bắt đầu ập vào khống chế tốp người bảo vệ rồi đột nhập từ cửa phụ phía sau để trèo lên các phòng mà nhóm đối tượng đang mở “tiệc ma túy”.

“Đại tiệc ma túy" tại quán karaoke ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân có 76 người tham gia để chúc mừng sinh nhật cho một nam thanh niên. (Ảnh CAHT)

“Khi ập vào thì nhóm người này đang nhảy múa, lắc lư theo nhạc. Lúc này nhóm người nhốn nháo, có ý định tẩu thoát. Trong số đó có đối tượng nhanh chân vào phòng vệ sinh, sau đó leo lên trần nhà rồi dùng chăn quấn lại để lẩn trốn. Còn riêng 1 đối tượng khác cũng chạy ra khỏi phòng rồi trèo lên cây ngồi từ khoảng 1h đến 8h sáng thì bị phát hiện và bắt giữ”, trinh sát này kể lại.

Ngay sau khi bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã phối hợp với y tế dự phòng huyện Nghi Xuân phun hóa chất khử trùng, đồng thời kiểm tra y tế để phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19 đối với nhóm đối tượng này.

Một đối tượng trèo lên cây lẩn trốn từ 1h -8h sáng. (Ảnh CAHT)

Trước đó, như đã đưa tin khoảng 1h sáng 26/3, lực lượng công an bất ngờ ập vào quán Karaoke My Friend thuộc tổ dân phối 1, thị trấn Xuân An thì phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

76 đối tượng đang được khai báo y tế phòng dịch Covid-19. (Ảnh CAHT)

Tại thời điểm này, công an bắt giữ 73 đối tượng cùng số lượng ma túy đá, thuốc lắc, ketamin và hàng chục điện thoại trong 5 phòng hát. Còn riêng 3 đối tượng tầu thoát ra ngoài cũng bị lực lượng công an vây bắt ngay sau đó. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận có sử dụng chất ma túy.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/trinh-sat-ke-phut-dot-kich-bat-76-dan-choi-du-dai-tiec-ma-tuy-giua-dich-covid19-1630147.tpo