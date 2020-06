Phát hiện 56 dân chơi dương tính ma túy tại quán bar lớn nhất quận Bình Tân

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 09:02 AM (GMT+7)

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định có 56 dân chơi gồm 38 nam, 18 nữ dương tính với chất ma túy ở quán bar B-Club, địa chỉ 367 đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Ngày 2/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý với 56 "dân chơi" gồm 38 nam, 18 nữ phê ma túy được phát hiện trong quán bar ở khu vực.

Theo đó, rạng sáng 1/6, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân, TP.HCM phối hợp cùng trinh sát các đội nghiệp vụ và Công an phường Bình Trị Đông A đã bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar B-Club ở địa chỉ 367 đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Thời điểm kiểm tra, trong quán bar có hàng trăm dân chơi nam nữ đang hoà theo tiếng nhạc chát chúa.

Phát hiện công an, các dân chơi tìm cách tháo chạy như "ong vỡ tổ" ra bên ngoài nhưng bị chốt chặn.

Một số khách tìm cách phi tang nhiều bịch nghi ma túy xuống dưới sàn, ghế, bàn...

Tại 1 bàn của quán, công an phát hiện và bắt quả tang Khưu Chí Cường (25 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Người bạn ngồi cùng với Cường là Nguyễn Văn Hoà (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cũng bị đưa về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, cả 2 dương tính với chất ma túy. Công an đã đưa 206 người gồm các "dân chơi" và nhân viên của quán có biểu hiện phê ma túy, không có giấy tờ về trụ sở để kiểm tra.

Các nhân viên của quán cũng được đưa về kiểm tra. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng lập biên bản với chủ cơ sở kinh doanh này về hàng loạt lỗi vi phạm như kinh doanh quá giờ quy định, để khách sử dụng ma túy trong quán bar…

Công an lấy lời khai các đối tượng.

Nhóm dân chơi tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định có 56 "dân chơi" gồm 38 nam, 18 nữ dương tính với chất ma túy. Hiện công an đang phân loại củng cố hồ sơ xử lý với các "dân chơi" này.

Nguồn: https://danviet.vn/anh-phat-hien-56-dan-choi-duong-tinh-ma-tuy-tai-quan-bar-lon-nhat-quan-binh-t...Nguồn: https://danviet.vn/anh-phat-hien-56-dan-choi-duong-tinh-ma-tuy-tai-quan-bar-lon-nhat-quan-binh-tan-20200602215657366.htm