Cuộc đột kích những động thác loạn khiến dân chơi “phê” quên lối về

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

Năm 2019, lực lượng chức năng đã triệt phá hàng loạt “động” thác loạn, nhiều bí mật bên trong các tụ điểm này được đưa ra ánh sáng.

Hàng loạt tụ điểm “thác loạn” ở trung tâm TP.HCM bị “sờ gáy”

Những cảnh thác loạn như thế này cần phải được ngăn chặn và bài trừ. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, ngày 30-7, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội (Đoàn 2) TP HCM đã kiểm tra hành chính nhà hàng Sunlight (số 9A Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Lực lượng chức năng phát hiện tại các phòng VIP của nhà hàng này có nhiều tiếp viên ăn mặc khêu gợi đang ngồi hát với khách. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý các lỗi vi phạm đối với nhà hàng Sunlight như: karaoke không có giấy phép, hoạt động quá giờ quy định; sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke vượt quá số lượng quy định...

Cùng thời điểm trên, Đoàn 2 kiểm tra nhà hàng Sunflower (số 9 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1), phát hiện nhiều tiếp viên ăn mặc mát mẻ ngồi với khách. Trong các phòng karaoke của nhà hàng này treo bảng thông báo cấm chụp hình, quay phim trong mọi tình huống... Đoàn 2 đã lập biên bản vi phạm với nhà hàng Sunflower: kinh doanh karaoke không có giấy phép; hoạt động karaoke và các hình thức vui chơi, giải trí khác quá giờ quy định; nhân viên nữ làm việc tại nhà hàng chưa được ký hợp đồng... Đoàn 2 đã buộc đình chỉ hoạt động kinh doanh karaoke không phép và hoạt động kinh doanh vui chơi, giải trí sau 24 giờ đối với nhà hàng Sunflower.

Ngoài ra, Công an quận 5 phối hợp với các đơn vị liên quan đã kiểm tra hành chính nhà hàng Dragon-K (đường Trần Hưng Đạo, phường 14). Khoảng 70 người liên quan bị đưa về trụ sở công an, trong đó có 1 nữ tiếp viên dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý nhà hàng này các lỗi vi phạm như: hoạt động quá giờ quy định, kinh doanh loại hình karaoke không có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước, sử dụng phương thức có tính chất khiêu dâm trong nhà hàng ăn uống, sử dụng người lao động chưa đủ tuổi thành niên...

Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk dẫn hơn 300 cảnh sát đột kích hàng loạt quán bar

Đại tá Vũ Hồng văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ huy trinh sát triệt phá các tụ điểm ăn chơi thác loạn ở TP Buôn Ma Thuột

1 giờ sáng 3/11, trên 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an TP Buôn Ma Thuột đồng loạt đột kích, kiểm tra hành chính đối với 3 cơ sở kinh doanh gồm: quán Bar G9, quán CoCo Beer và quán Karaoke The Bell ở nội thành TP Buôn Ma Thuột.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 quán trên có hàng trăm thanh niên gồm nam và nữ đang nhảy múa điên cuồng. Trong đó, có nhiều thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy.

Kiểm tra nhanh, cả 3 quán trên có 88 thanh niên dương tính với chất ma túy…

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã bắt Hoàng Minh Tuấn (24 tuổi, trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột) - là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại các tụ điểm nêu trên.

Lực lượng công an cũng thu giữ nhiều tang vật là chất túy, bình bơm khí bóng cười, hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc.

Ngay trong đêm Công an Đắk Lắk cũng đã bắt khẩn cấp Cao Xuân Phú (25 tuổi, trú tại huyện Krông Năng) khi đối tượng vừa có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại quán Karaoke The Bell…

Nhiều người bị đưa về đồn công an xét nghiệm ma túy trong đêm

Sáng 27-11, lãnh đạo Bộ Công an chính thức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn - giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - giữ chức giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, ngày 8-12, đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào quán bar COSMO nằm ở tầng 4 của khách sạn Central Park (số 128, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa).

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện hàng trăm đối tượng đang lắc lư trong tiếng nhạc chát chúa và đèn mờ, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi cảnh sát ập đến, nhiều đối tượng đã vứt các vật dụng để phi tang. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã thu giữ giữ hàng chục viên ma túy tổng hợp các loại; 6 gói chất bột màu trắng nghi ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật.

190 đối tượng (gồm hơn 60 nữ và gần 120 nam), trong đó có cả nhân viên của quán được đưa về đồn để làm rõ. Trong đêm, xác định 88 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có 21 nữ.

Công an Đồng Nai thời gian qua mở nhiều đợt đột kích phá các tụ điểm ma túy

Cũng trong ngày 8-12, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành bất ngờ đột kích quán bar trá hình Vic Beer Club, đã phát hiện 113 người đang có biểu hiện "phê" ma túy.

Tại hiện trường, nhiều viên nén, chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp vương vãi. Công an đã thu 140 viên nén ma túy tổng hợp, 35 gói ma túy đá, hai bịch cỏ Mỹ, 22 dụng cụ hút shisha cùng nhiều bịch nilong có đựng chất bột màu trắng nghi là ma túy. 29 đối tượng vào thời điểm đó đuộc xác định dương tính với chất ma túy, trong đó 5 nhân viên.

Nguyễn Hồng Ân (39 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) quản lý quán bar Vic Beer Club khai nhận, số ma túy trên được mua về bán lại cho khách để kiếm lời. Còn Hùng, Tú, Âu, Tính và Mai khai nhận liên quan trực tiếp đến việc mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hồng để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với tội danh trên là 5 nhân viên dưới trướng của Ân gồm Phan Văn Âu (21 tuổi), Tạ Quang Hùng (22 tuổi), Nguyễn Mạnh Tú (21 tuổi), Dương Lê Tính, (24 tuổi) và Phạm Thị Tuyết Mai (27 tuổi).

Bắt tạm giam ông chủ vũ trường đẹp nhất Sài Gòn

Ông Lê Văn Tiến

Công an TP HCM cho biết, đây là lần đầu tiên chủ một vũ trường bị bắt do liên quan đến việc mua bán, tàng trữ ma túy.

Theo đó, rạng sáng 24/7, công an thuộc các đơn vị như: Đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM và Công an quận 1 ập vào vũ trường 030X8 trên đường Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) do ông Lê Văn Tiến làm chủ, bắt quả tang hơn 300 người đang quay cuồng trong tiếng nhạc, có biểu hiện sử dụng ma túy.

Kiểm tra các tủ đồ của nhân viên vũ trường, cảnh sát tìm thấy nhiều ma túy. Một lượng ma túy cũng được tìm thấy khi công an khám xét nhà ông Tiến. Kết quả xét nghiệm có hơn 200 người dương tính với ma túy.

Nhân viên vũ trường khai rằng, ông chủ biết khách sử dụng ma túy nên nói với các nhân viên nhắc khéo khách sự dụng ma túy tín kín đáo. Ngoài ra, ông chủ vũ trường cũng “bật đèn xanh” cho nhân viên bán ma túy.

Vũ trường 030X8 được “dân chơi” đánh giá là một trong những vũ trường đẹp nhất thành phố vì có dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại nên mỗi đêm nơi này thu hút nhiều dân chơi đến “bay”.

Chiều 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Tiến (SN 1956, Việt kiều Mỹ) cùng 15 đồng phạm khác về hai hành vi Chứa chấp việc sử dụng ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là lần đầu TP.HCM xử lý hình sự chủ quán bar, vũ trường về hành vi này.

