Ngày trả giá của người chồng giết nhầm "nhân tình" của vợ

Ngày 21/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm Trần Văn Dần, SN 1962, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Sau 31 năm lẩn trốn, cuối cùng Dần cũng chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Theo đó, vào khoảng 13h30, ngày 12/8/1991, Trần Văn Dần đi xe đạp từ nhà vào xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp để rủ bạn đi làm ăn bên Lào. Khi qua cổng nhà máy nước thuộc xí nghiệp liên hiệp thiếc Nghệ Tĩnh thì thấy 1 nhóm thanh niên ngồi tụ tập trước cổng nhà máy nên Dần ghé vào xem. Có một thanh niên trong nhóm hỏi Dần: “Đi rình vợ với thằng bảo vệ à?”. Nghe vậy cả nhóm nhìn Dần cười khiến người đàn ông này rất bức xúc nhưng không nói gì và bỏ đi.

Khi ra đến đường thì Dần gặp người bạn tên Dung rủ vào quán bên đường uống rượu cùng. Trong quá trình uống rượu Dần có kể lại cho người bạn nghe chuyện vợ mình có quan hệ tình cảm với người tên Mạnh, bảo vệ nhà máy nước thuộc xí nghiệp. Nghe bạn tâm sự, Dung nói nếu họ đã quen nhau rồi sau này kiểu gì nó cũng tìm cách gặp lại.

Bị cáo Trần Văn Dần phải nhận mức án 17 năm tù

Sau khi uống rượu được một lúc, Dần đạp xe lên thị Trấn Quỳ Hợp, trong đầu nghĩ đến chuyện ông bảo vệ sẽ tìm đến vợ mình nên phải tìm cách dằn mặt và cảnh cáo. Sau khi suy nghĩ như vậy, Dần vào chợ mua một con dao, rồi đi về hướng xí nghiệp.

Đến xí nghiệp, Trần Văn Dần nhìn thấy anh T.X.Q. SN 1966, thủ kho vật tư của nhà máy nước đang nghỉ trưa trên giường bảo vệ. Do không biết mặt người bảo vệ tên Mạnh nên Dần nghĩ anh Q. là Mạnh. Sau đó, Dần dùng dao đâm vào ngực anh Q. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Dần sau đó bắt xe đi Đắk Lắk và đến vùng đất đang khai hoang thuộc huyện Cư Kuin để làm thuê, mua đất, dựng nhà sống. Để tránh sự truy lùng của công an, Dần đã đổi tên thành Trần Duy Dần. Đến năm 1992, Dần quay về địa phương đưa vợ cùng các con vào sống cùng. Đến ngày 10/10/2022, Dần bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ theo quyết định truy nã.

Tại phiên toà, Dần thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai không biết mặt người đàn ông tên Mạnh. “Bị cáo chỉ có ý định dằn mặt và cảnh báo bị hại thôi. Lúc đó vì quá say nên không làm chủ được bản thân. Nếu tỉnh táo chắc bị cáo không hành động như vậy. Bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân đã gây ra nỗi đau và mất mát quá lớn”, bị cáo Dần lí nhí nói.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Dần 17 năm tù về tội Giết người.

