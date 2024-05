Giám đốc bán nhầm đất, ngồi tù oan 4,5 năm và những quý nhân của đời ông

Ông Đỗ Văn Hùng hiện làm bảo vệ cho một công ty ở phường 4, quận 8, TP.HCM. Ông Hùng vừa được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đình chỉ điều tra bị can do hành vi không cấu thành tội phạm. Sau 4 năm rưỡi vướng vòng tù tội oan trái cùng với việc bị khởi tố, truy tố, xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những quy kết rất nặng nề, ông Hùng nay đã có thể bình tâm hơn khi nhớ lại chuyện cũ.

Sau khi xin phép để rời mục tiêu được công ty giao bảo vệ, ông Hùng gặp chúng tôi tại một quán cafe gần chỗ làm.

Địa chính xã chỉ nhầm vị trí đất

Ông Hùng kể lại khoảng tháng 8-2012, một người quen cần tiền làm ăn nên đã vay tiền của ông. Sau đó, do không có khả năng trả nên ông này đã làm văn bản ủy quyền cho ông Hùng toàn quyền quyết định khu đất 14 ha tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (đất đã được cấp giấy chứng nhận).

Do không có nhu cầu sử dụng, cộng thêm công việc làm ăn ở TP.HCM nên ông Hùng đã nhờ người ở xã Đắk Ha giới thiệu giùm người muốn mua đất.

Đến khoảng tháng 9-2012, ông Nguyễn Hữu Tuấn liên hệ tìm hiểu; hai bên chốt giá chuyển nhượng là 2,125 tỉ đồng.

Ông Đỗ Văn Hùng (bên trái) kể lại những năm tháng bị oan. Ảnh: TRẦN MINH

"Sau khi đăng bộ sang tên xong xuôi, khoảng 2-3 tháng sau Tuấn điện nói 'anh bán nhầm đất rồi anh Hùng ơi'. Khi Tuấn nói, tôi không tin vì khi giao đất có chính quyền địa phương, địa chính xã đã xác định thì làm sao mà nhầm được. Lúc này tôi mới điện lên xã Đắk Ha thì được cho biết là nhầm thật. Tuấn đòi lại tiền nhưng tiền lúc đó tôi đã sử dụng vào việc khác, không thể có ngay để trả một lần cho Tuấn. Tôi hẹn trả nhiều đợt nhưng Tuấn không chịu và đi tố cáo" - ông Hùng kể lại.

Sau đó, Công an tỉnh Đắk Nông xuống nhà ông Hùng ở TP.HCM để làm việc và mời ông Hùng về Đắk Nông để hợp tác điều tra nhưng ông Hùng không đi. "Đến ngày 15-5-2014, Công an khu vực phường 4, quận 8 có gọi điện cho tôi ra phường để làm việc. Khi tôi vừa ra đến phường thì Công an tỉnh Đắk Nông đã đợi sẵn ở đó và đọc lệnh bắt tạm giam bốn tháng để điều tra, rồi họ di lý tôi về Đắk Nông" - ông Hùng kể.

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử chỉ vỏn vẹn trong bốn tháng. Trong giai đoạn điều tra, các buổi hỏi cung chỉ có điều tra viên và ông Hùng.

Đến tháng 9-2014, TAND tỉnh Đắk Nông đưa ông Hùng ra xét xử sơ thẩm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại tòa, ông kêu oan bởi ông không biết thửa đất ở đâu, địa chính xã và chính quyền địa phương đã xác nhận đất tại vị trí đó thì ông mới bán cho ông Tuấn. Còn cán bộ địa chính xã Đắk Ha khai tại tòa rằng do mới vào nghề nên có sự sai sót vị trí đất. Tuy nhiên, tình tiết này không được tòa xem xét, nên đã tuyên phạt ông 14 năm tù.

Vợ kêu oan cho chồng

Tháng 12-2014, ông Hùng được đưa về trại giam Z30D ở Bình Thuận để chấp hành án.

"Tôi không rành các quy định pháp luật, lại không có luật sư trợ giúp nên không biết mình có quyền kháng cáo, có quyền viết đơn kêu oan gửi tới các cơ quan có thẩm quyền. Vậy là bản án 14 năm tù có hiệu lực. Tôi không phục nhưng phải ngậm ngùi chấp nhận 14 năm dài trước mặt với bao lo toan, mặc cảm và bất an chốn lao tù".

Ông Hùng cho hay khi ông chấp hành án thì ở bên ngoài vợ gởi đơn kêu cứu đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; sau đó TAND Tối cao đã hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Lúc này Công an tỉnh Đắk Nông đã đến trại giam Z30D để đưa ông Hùng trở lại phục vụ cho quá trình điều tra lại vụ án.

Hiện ông Hùng là nhân viên cho một công ty bảo vệ. Ảnh: ND

“Lúc này, pháp luật quy định quá trình điều tra phải có luật sư tham gia các buổi hỏi cung, cạnh đó VKS cũng có mặt. Kết quả điều tra lại không có gì thay đổi; tình tiết vụ án như nào tôi khai lại đầy đủ, như ban đầu.

Đáng chú ý là trong thời gian điều tra thì điều tra viên có hỏi tôi địa chỉ nhà ở TP.HCM. Tôi khai rằng nhà tôi không có số, không có địa chỉ cụ thể. Sau này tôi mới ngẫm lại, điều tra viên hỏi địa chỉ cư trú là có thể cho tôi được tại ngoại nhưng vì không có nơi cư trú rõ ràng nên lúc đó tôi vẫn bị giam” - ông Hùng nói.

Đến ngày 13-11-2018, TAND tỉnh Đắk Nông xử sơ thẩm lần hai, tuyên bố ông Hùng không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được minh oan và tự do sau hơn 4 năm rưỡi tù tội, ông Hùng về lại TP.HCM. Tuy nhiên, VKS tỉnh kháng nghị, rồi bản án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy để điều tra lại nên ông Hùng phải nhiều lần lên Đắk Nông để hợp tác điều tra lại. Mãi đến ngày 19-4-2024, ông một lần nữa trở lại Đắk Nông, nhưng lần này là để nhận quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can.

Về chuyện tù tội oan trái và những thiệt hại do nó gây ra, ông Hùng nói ông từng là chủ công ty chuyên kinh doanh ô tô, hải sản; công việc làm ăn thuận lợi, vợ chồng con cái sum vầy, hạnh phúc bên nhau. Biến cố tù oan khiến gia đình ông điêu đứng, con gái ông khi đó học lớp 3 ngày nào cũng hỏi 'ba đi đâu, ba đi đâu'. Đứa bé 8 tuổi đang độ hồn nhiên, vui tươi mà nay vắng bóng cha, thiếu tình thương của cha, đã trở nên u sầu.

"Ngày xưa, trong trại giam, tôi không biết làm gì để kêu oan cho mình cả. Vợ tôi ở ngoài phải bán nhà để lo cho tôi. Ngày nay, công ty phá sản, tôi đi làm bảo vệ để mưu sinh, gia đình ở nhà thuê, vợ tôi bị ung thư đang phải hoá trị và chờ kết quả để biết có mổ được hay không. Tấn bi kịch này là do người ta bắt giam oan, kết tội oan tôi mà ra" - ông Hùng buồn bã nói.

Tuy nhiên, sau đó ông Hùng lại vui vẻ hơn khi nhắc tới những quý nhân của đời ông. Đó là người vợ tảo tần đã tin tưởng ông và ròng rã nhiều năm kêu oan cho chồng; luật sư Bùi Quang Tuấn hỗ trợ pháp lý và chứng minh một cách thuyết phục cho tòa thấy rằng ông bị oan, và thêm nữa là HĐXX đã tuyên ông không phạm tội.

Tôi từng bị từ chối Khi bản án sơ thẩm bị hủy và được điều tra lại, tôi được chỉ định tham gia bào chữa cho ông Hùng. Thế nhưng, khi luật sư vào trại tạm giam, ông Hùng đã từ chối ngay. Giai đoạn xét xử năm 2018, tôi một lần nữa được chỉ định làm luật sư bào chữa cho ông Hùng. Tôi đọc hồ sơ là thấy dấu hiệu oan ngay. Tại phiên tòa, tôi cũng trong tâm thế tiếp tục bị từ chối, chuẩn bị tinh thần xách cặp về nhưng bất ngờ ông Hùng lại đồng ý. Vậy là tôi bắt đầu hoàn thiện luận cứ bào chữa đã có sẵn trong đầu và viết ra ngay tại phiên tòa. Kết quả là sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận quan điểm bào chữa của tôi, tuyên bố ông Hùng không phạm tội. Luật sư BÙI QUANG TUẤN, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông

