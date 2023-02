Nghe nhóm YouTuber “mật báo”, chủ thầu xây dựng đánh nhầm người

Ngày 21/2, TAND quận Gò Vấp, Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Văn Thịnh, 42 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, Tp.HCM về tội Cố ý gây thương tích.

Đây là vụ án xảy ra và từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 2/2022, khi một nhóm YouTuber được biết là ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, đã đã gọi Thịnh tới để hành hung bà Đinh Thị Lan (người từng tố cáo bà Phương Hằng) nhưng lại hành hung nhầm người.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2020, Thịnh xảy ra tranh chấp về tiền công thuê sửa chữa một căn nhà tại đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) với bà Đinh Thị Lan, ngụ quận 7, Tp.HCM.

Thịnh nhiều lần tìm gặp bà Lan để đòi nợ nhưng không được nên Thịnh cho rằng bà Lan lừa đảo. Khoảng 12h ngày 9/2/2022, Thịnh nhận được cuộc điện thoại của Nguyễn Việt Anh (là YouTuber kênh “Chuyện đời thường”) nói với Thịnh tới nhà bà Lan đòi nợ.

Đến 16h cùng ngày, Thịnh tới nhà bà Lan thì gặp bà Đinh Thị Chiên. Lúc này, Việt Anh nhầm tưởng bà Chiên là bà Lan nên hét lớn: “Đúng là Đinh Thị Lan rồi”.

Nghe Việt Anh hét, Thịnh tiến tới nắm vào vùng cổ, áo khoác rồi quật ngã, vặn ngược tay và kéo khẩu trang, kính mắt của bà Chiên. Mặc dù bà Chiên nhiều lần nói với Thịnh “nhầm rồi, không phải Lan”, nhưng Thịnh vẫn không dừng tay, tiếp tục đánh bà Chiên.

Vụ xô xát do Thịnh gây ra được trình báo công an địa phương. Lực lượng Công an phường 6, quận Gò Vấp sau đó có mặt, đưa Thịnh và những người liên quan về trụ sở làm việc.

Riêng bà Chiên được đưa đến Bệnh viện Quân Y 175. Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế TP.HCM, bà Chiên bị thương tật 20%.

Sau đó, bà Chiên có đơn tố giác Thịnh và nhóm YouTuber của Nguyễn Việt Anh, Võ Minh Điền, Trần Hoàng Ngoan, Trần Đức Huân, Nguyễn Tài Pháp, Võ Minh Quí có hành vi gây thương tích, vu khống, làm nhục bà.

Ngoài ra, bà Chiên còn tố đã bị mất một sợi dây chuyền vàng trong lúc bị tấn công và 120 triệu đồng tiền mặt.

Làm việc với cơ quan điều tra sau đó, bà Chiên khai không thấy ai lấy và không nghi ngờ cho ai. Những người có mặt tại hiện trường thời điểm bà Chiên bị tấn công cũng khai không lấy số tài sản này.

Do đó, cơ quan điều tra đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với việc bà Chiên bị mất tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo Thịnh thừa nhận đã gây thương tích cho bà Chiên. Tuy nhiên, Thịnh cho rằng mình đánh nhầm bà Chiên vì tưởng là bà Đinh Thị Lan.

Cũng theo bị cáo Thịnh, việc gây thương tích cho bà Lan là do một mình Thịnh thực hiện, chứ không bàn bạc hay rủ rê bất cứ ai tham gia cùng mình.

HĐXX sau giờ nghị án đã cho rằng, bị cáo Thịnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và những người liên quan tại phiên tòa, đủ cơ sở xác định bị cáo Thịnh phạm tội Cố ý gây thương tích như cáo trạng truy tố.

Xét bị cáo có thái độ thành khẩn, ăn năn hối hận nên HĐXX xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt trong quá trình lượng hình.

Từ các nhận định trên, HĐXX tuyên bị cáo Thịnh phạm tội Cố ý gây thương tích. Về mức án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thịnh 1 năm tù giam, buộc bị cáo Thịnh phải bồi thường cho bà Chiên 74,5 triệu đồng các phí tổn.

Nhóm YouTuber chỉ bị xử lý hành chính Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng đi cùng Thịnh gồm Nguyễn Việt Anh, Võ Minh Điền, Trần Hoàng Ngoan, Trần Đức Huân, Nguyễn Tài Pháp, Võ Minh Quí khai chỉ đăng tải các video clip liên quan đến bà Đinh Thị Lan trên kênh YouTube cá nhân nhằm công kích bà Lan. Sáng 9/2/2022, thấy bà Lan quay phát trực tiếp video clip trên YouTube, thách thức chủ nợ đến nhà đòi nợ. Nghĩ bà Lan ở nhà nên Việt Anh mới gọi điện cho Thịnh đến nhà bà Lan đòi nợ. Các đối tượng Võ Minh Điền, Trần Hoàng Ngoan, Trần Đức Huân, Nguyễn Tài Pháp, Võ Minh Quí đến trước nhà bà Lan khi thấy kênh Chuyện đời thường của Nguyễn Việt Anh đăng tải clip “phục” ở nhà bà Lan chờ Thịnh đến đòi nợ. Sau đó, diễn biến việc bà Chiên bị Thịnh đánh nhầm được Việt Anh và Huân đăng tài lên kênh YouTube của mình. Tuy nhiên sau đó hai người này đã xóa các clip này và không đăng tải bất cứ clip nào liên quan đến việc bà Lan bị hành hung lên mạng internet. Cơ quan điều tra cũng xác định, không có việc nhóm YouTuber vu khống, làm nhục bà Chiên như bà này trình báo. Do đó, cơ quan điều tra đã không khởi tố vụ án hình sự, mà chuyển xử lý hành chính đối với nhóm YouTuber này.

