Nóng trong tuần: Chính quyền lên tiếng về thông tin "cụ bà ăn xin ở Nam Định có 9 bao tiền"

Chính quyền lên tiếng về thông tin "cụ bà ăn xin ở Nam Định có 9 bao tiền"

Những ngày qua, MXH lan truyền thông tin một cụ bà ăn xin ở chợ Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định có 9 bao tiền lẻ. Bài viết còn kèm theo hình ảnh nhiều người trẻ tuổi ngồi quanh, hỗ trợ cụ bà đếm lượng tiền lớn trải đầy trên nền nhà.

Hình ảnh nhiều người ngồi đếm số tiền cụ bà đi ăn xin tích cóp được. Ảnh MXH

Một lãnh đạo UBND xã Xuân Hồng cho biết, cụ bà trên tên thật là Nguyễn Thị Nh. (còn gọi là cụ Gh.), năm nay hơn 80 tuổi. Cụ Nh. có một người con nhưng mất tích đã lâu. Hiện, cụ ở chung nhà với gia đình em trai và đang hưởng chế độ trợ cấp người khuyết tật.

Người em trai ngăn cản cụ đi xin tiền, nhưng cụ không nghe, dẫn đến cãi nhau, giận dỗi. Từ đó, người em không can thiệp vào việc cụ Nh. làm nhưng vẫn quan tâm, lo lắng khi chị mình đau ốm.

Lãnh đạo xã cho biết, đi xin tiền được đồng nào, cụ Nh. đều nhét vào các bao tải, không cho ai động vào đồ đạc. Lần này, em dâu của cụ bệnh nặng, người nhà bảo phải dọn dẹp để phòng chuyện không may thì cụ mới đồng ý cho dọn. “Số ve chai, phế liệu của cụ nghe đâu đem bán được khoảng vài triệu đồng, còn số tiền thì không rõ, vì gia đình không tiết lộ”, lãnh đạo xã nói và khẳng định không có chuyện cụ bà lợi dụng hoàn cảnh để kiếm tiền như thông tin trên MXH.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm án

Các bị cáo tại phiên xét xử

Sau 3 ngày xét xử phúc thẩm, chiều 17/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo, giảm án cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long còn 17 năm tù. Ở phiên sơ thẩm, ông Long bị tuyên phạt 18 năm tù tội Nhận hối lộ.

Ngoài ông Long, 5 bị cáo khác được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm 9-12 tháng tù, chuyển hình phạt tù sang án treo.

Một người được miễn trách nhiệm hình sự là ông Trần Thanh Phong, cựu phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương, cấp sơ thẩm phạt 2 năm tù (án treo). Ông Phong được xác định không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi trong vụ án này.

5 bị cáo (trong đó có Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt) bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Với Phan Quốc Việt, HĐXX phúc thẩm cho rằng tòa sơ thẩm đã xem xét đầy tủ tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với bị cáo này. Mức án 29 năm tù cho 2 tội danh của Việt mà tòa sơ thẩm tuyên là “đúng người đúng tội, tương xứng hành vi phạm tội của bị cáo”.

Cơ quan chức năng nói về ông Thích Minh Tuệ

Trong những ngày qua, trên MXH lan truyền nhiều hình ảnh về một người được gọi là “Sư Thích Minh Tuệ”, trang phục mang hình thức như tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ Nam ra Bắc, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú (SN 1981). Gia đình ông sinh sống tại Gia Lai. Ông Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên, kết quả xác minh cho thấy trước đây có 1 người tên Lê Anh Tú, quê Hà Tĩnh, làm công tác đo đạc địa chính cho 1 công ty tư nhân tại Phú Yên. Khi còn làm việc, người này chủ yếu làm việc tại một dự án ở tỉnh Đắk Lắk, thỉnh thoảng mới về trụ sở công ty tại Phú Yên.

Phản hồi việc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Tú không phải là tu sĩ Phật giáo, ông Tú nói không liên quan đến văn bản trên. Ông chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng “cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó”.

Ông Tú cho hay mình không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà.

Truy tìm 5 người liên quan vụ án “tịnh thất Bồng Lai”

Chiều 14/5, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, sau thời gian dài tìm kiếm, đến nay vẫn chưa rõ tung tích 5 người liên quan đến 2 vụ án đang điều tra tại “tịnh thất Bồng Lai” (hiện đã đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ). Những người này là Võ Thị Diễm My (25 tuổi), Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi, con gái ông Lê Tùng Vân), luật sư Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh.

"Trường hợp chưa tìm được những người này, cơ quan điều tra sẽ tách thành vụ án riêng để điều tra sau", lãnh đạo Cơ quan ANĐT nói.

Ông Lê Tùng Vân (bên phải, hàng thứ 3) và các đồng phạm tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Nam

Tịnh thất Bồng Lai là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại huyện Đức Hòa. Khoảng 10 năm trước, bà này đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) chuyển đến đây sống cùng bà Cúc.

Bản án phúc thẩm cuối năm 2022 xác định, ông Vân đã chỉ đạo các thành viên lập tài khoản Youtube, đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng xấu, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân.

Ông Vân bị phạt 5 năm tù, các bị cáo còn lại lĩnh 3-4 năm. Tuy nhiên, đến nay ông Vân chưa thi hành bản án này.

Ngoài ra, năm 2021, Cơ quan ANĐT nhận được đơn tố giác tội phạm, cho rằng ông Vân có hành vi loạn luân. Đến ngày 19/4/2024, ông Vân bị khởi tố về tội Loạn luân, cho tại ngoại. Cơ quan điều tra khẳng định có đủ chứng cứ chứng minh bị can quan hệ loạn luân với con ruột và đã có con.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]