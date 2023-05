Một hộ dân bị nhóm người lạ liên tục đe doạ, nổ súng để đòi nợ

Ông N.D.T (44 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) trình bày, trước đây ông có tham gia cá độ bóng đá và nợ bà NTHN số tiền hơn 200 triệu đồng.

Ông T hứa sẽ thanh toán số tiền này cho bà N vào ngày 24-1-2023. Đến hẹn, bà N cùng nhóm hơn 10 người đến lấy tiền thì ông T hẹn lại ba ngày sau sẽ trả một nửa số nợ trên nhưng bà N không đồng ý.

Lúc này, nhóm người đi chung với bà N đã xông vào đánh ông T đến gãy tay phải nhập viện.

Gia đình ông N.D.T bị nhóm người lạ mặt tìm đến nhà đe dọa, "khủng bố" đòi nợ. (Ảnh chụp từ camera ghi lại).

Sau vụ việc trên, ông T tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Lách về hành vi tội phạm của bà N và nhóm người đi cùng đã cố ý gây thương tích cho ông.

Theo ông T, từ khi ông nộp đơn tố giác đến Công an huyện Chợ Lách thì có rất nhiều đối tượng lạ mặt liên tục tìm đến đe dọa gia đình, yêu cầu rút đơn tố giác và trả nợ bằng nhiều hình thức. Vụ việc khiến cho cuộc sống của gia đình ông bị đảo lộn, khủng hoảng nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 3-2, một nhóm đối tượng lạ mặt đã điều khiển phương tiện đến nhà ông T trực tiếp ném các chai thủy tinh và một số vật dụng có tính sát thương cao vào nhà. Rất may, cả gia đình đã kịp trốn nên không có thương tích.

Kinh khủng nhất là vào ngày 26-2, một nhóm đối tượng lạ mặt, trùm kín người tìm đến nhà, khi thấy ông T đứng trong nhà, một người đã rút súng bắn trực tiếp về phía ông nhưng không trúng.

Chưa hết, vào ngày 24-3, một nhóm người lạ mặt đến tận cổng trường nơi con trai ông T đang học lớp 6 để tìm cách bắt cóc. Nhóm người này dùng thủ đoạn nhờ bạn học của T gọi T ra cổng trường, báo với cháu là ba bị tai nạn cần đưa em về gặp ba gấp. Nghi ngờ và được sự dặn dò từ trước nên con ông T không nghe theo.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng vẫn đứng tại khu vực cổng trường chờ khi cháu T tan học. Nhận thấy sự bất thường, cháu T đã chủ động nhờ các bạn cùng lớp đưa về nhà an toàn.

Một người rút súng bắn vào nhà ông T để "khủng bố" đòi nợ. (Ảnh chụp từ camera ghi lại)

Từ ngày 6-4 đến ngày 10-5, nhóm người gồm nhiều người đi xe máy nhiều lần đến nhà ông T “khủng bố” bằng cách ném gạch, đá, trứng thối, mắm tôm…vào nhà khiến cả gia đình ông lo sợ. Nhóm này còn bắn ná thun bằng đạn bi sắt vào nhà làm ông T bị thương ở đùi.

Ngoài ra, hằng ngày vợ chồng ông T còn liên tục bị hàng chục cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại lạ gọi đến đe dọa lấy mạng người thân trong gia đình, thậm chí tuyên bố sẽ bắt cóc và xâm hại đến các con của ông nếu không chịu rút đơn tố giác.

Nhóm thanh niên thường đến nhà đe dọa để đòi nợ. (Ảnh chụp từ camera ghi lại)

“Gia đình tôi liên tục bị nhóm người lạ đe dọa, khủng bố cả về tinh thần lẫn tính mạng, sức khỏe. Chúng tôi vô cùng hoang mang. Hiện tại, gia đình tôi phải ngưng tất cả công việc làm ăn, đóng cửa ở nhà suốt ngày, không ai dám ra ngoài”- ông T lo lắng.

Lo sợ nhóm người nói trên ngày càng manh động và táo tợn, ông T đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp bảo vệ gia đình.

Ngày 20-5, trao đổi với PV, Thượng tá Võ Văn Thương, Trưởng Công an huyện Chợ Lách cho biết, ở địa phương ông T là dân bài bạc, các độ bóng đá…nên bị nhiều người đến đòi nợ. Nhóm đối tượng đe dọa, “khủng bố” đòi nợ gia đình ông T thường che kín mặt khi thực hiện hành vi nên đến nay công an huyện vẫn chưa xác định được nhóm này.

Nhóm thực hiện hành vi ném gạch, đá, chai thủy tinh vào nhà dân rồi nhanh chóng rời đi. (Ảnh chụp từ camera ghi lại)

“Hiện công an huyện đang phối hợp với công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra, giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến vụ việc trên”- Thượng tá Võ Văn Thương cho hay.

Thượng tá Võ Văn Thương còn cho biết, đến nay cơ quan điều tra Công an huyện Chợ Lách chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần được hỗ trợ, bảo vệ phía gia đình ông T. “Hơn nữa Công an huyện không thể canh gác suốt ngày để bảo vệ từng người được. Vụ việc này ông T có thể báo với chính quyền và công an địa phương để được hỗ trợ.” - Thượng tá Võ Văn Thương nói.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Lách, chính quyền có nắm thông tin vụ việc trên và yêu cầu công an thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Nguồn: https://plo.vn/1-ho-dan-bi-nhom-nguoi-la-lien-tuc-de-doa-no-sung-de-doi-no-post734219.htmlNguồn: https://plo.vn/1-ho-dan-bi-nhom-nguoi-la-lien-tuc-de-doa-no-sung-de-doi-no-post734219.html