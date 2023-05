Nhân viên ngân hàng cho vay nặng lãi, thuê giang hồ “khủng bố” con nợ

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của Tuân (dấu X). (Nguồn: Công an tỉnh Hà Nam)

Ngày 10/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thanh Tuân (SN 1988, trú phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) - nghề nghiệp là nhân viên ngân hàng về tội “Cưỡng đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 3 đối tượng khác về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Tuân khai nhận quá trình làm việc tại ngân hàng, đối tượng biết một số người dân ở trên địa bàn TP Phủ Lý cần tiền đáo hạn ngân hàng. Tuân đã cấu kết với nhiều đối tượng để thực hiện hành vi cho vay lãi với lãi suất 5.000đ/triệu/ngày.

Đến kỳ người vay không trả đúng hẹn, Tuân thuê các đối tượng giang hồ, hình sự cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự tổ chức siết nợ với hình thức ném chất bẩn như luyn dầu, trứng gà thối vào nhà. Ngoài ra, các đối tượng còn nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần người vay phải trả tiền, thậm chí vào cả trường học, cơ quan làm việc của người vay để đe dọa.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của đối tượng, bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 8/2022 đến nay, Tuân đã cho vay 2,4 tỷ đồng với mức lãi xuất 182,5%/năm và số tiền thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.

