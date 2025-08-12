Tạm giữ thanh niên lao xe với tốc độ cao vào trung tá Cảnh sát giao thông

Ngày 12-8, tin từ Công an xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Đại Phong (ngụ Quảng Trị) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung.

Theo báo cáo nhanh, vào lúc 8 giờ 23 phút ngày 11-8-2025, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương), tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2 do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng phát hiện Trần Đại Phong (17 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe mô tô 86B4-143.86 chở NTA chạy theo hướng Hà Nội-TP.HCM với tốc độ rất nhanh.

Xe cứu thương đến đưa Trung tá Nguyễn Hoàng Trung đi cấp cứu.

Trung tá cảnh sát giao thông Nguyễn Hoàng Trung ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng Trần Đại Phong đã tăng tốc tông thẳng vào người Trung tá Phong.

Cú tông quá mạnh khiến Trung tá Phong gãy chân trái và nhiều thương tích ở vùng mặt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Tổ Cảnh sát giao thông đã lập tức khống chế Trần Đại Phong đưa về trụ sở Công an xã Liên Hương đồng thời đưa NTA, người ngồi sau xe bị thương nhẹ đến Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong cấp cứu.

Ngày 12-8, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an xã Liên Hương khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định.