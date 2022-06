Khi kẻ trộm gặp kẻ cướp ở khu công nghiệp ở Bắc Giang

Phát hiện hành vi trộm cắp của 2 công nhân, nhóm nhân viên an ninh lại tống tiền ngược lại mà không xử lý theo quy định.

Hiến và Thạnh tại trụ sở công an.

Ngày 17/6, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã làm rõ 3 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và 2 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” xảy 2 tại Công ty TNHH Newwing thuộc KCN Vân Trung, huyện Việt Yên.

Trước đó, ngày 8/6, Nguyễn Văn Hiến (SN 1994) và Ngô Đức Thạnh (SN 1990) - đều là công nhân xưởng B03, Công ty Newwing trộm cắp tài sản là 140 pcs đầu pin sạc iPhone và 985 chân kết nối tại công ty. Sau đó, Hiến và Thạnh bị bộ phận bảo an công ty phát hiện và mời lên làm việc.

Tại đây, Nguyễn Đăng Chung (SN 1986) - là chủ quản bộ phận an ninh của Công ty Newwing; Trần Xuân Nam (SN 1984) - là chủ quản bộ phận ABS xưởng B05 Công ty Newwing; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998) - nhân viên an ninh công ty đã có hành vi uy hiếp tinh thần nhằm cưỡng đoạt số tiền 400.000.000 đồng từ Hiến và Thạnh. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận và xin đầu thú về hành vi phạm tội.

Nhóm nhân viên an ninh, chủ quản xưởng đe doạ, tống tiền Hiến và Thạnh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Uên đã thu giữ toàn bộ số tiền cưỡng đoạt, tài sản trộm cắp và ra Quyết định tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

