Kẻ trộm thiết bị máy X-Quang trả lại đồ và gửi thư ngàn lần xin lỗi

Thứ Sáu, ngày 06/05/2022 12:45 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi trả lại nhiều tấm nhận ảnh X-quang, kẻ trộm để lại lá thư với nội dung do gia đình quá nghèo khó nên mới làm liều và gửi "ngàn lần xin lỗi".

Ngày 6-5, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết công an tỉnh đã tiếp nhận vụ án liên quan đến đối tượng trộm thiết bị máy X-Quang tại một số Trung tâm y tế.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin về vụ trộm

Theo Đại tá Trần Văn Chính, vào trưa 25-4, một đối tượng nam lợi dụng nhân viên phòng X-quang của Trung tâm y tế TP Dĩ An ngủ trưa đã lẻn vào phòng X-quang tháo lấy tấm nhận ảnh X-quang trị giá khoảng 400 trăm triệu đồng mang đi.

Một ngày sau, cũng với thủ đoạn này, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tại Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng, lấy 2 tấm nhận ảnh, tổng thiệt hại chừng 40 triệu đồng.

Đến ngày 30-4, đối tượng tiếp tục thực hiện vụ trộm tại Trung tâm Y tế TP Thuận An khi lấy 1 tấm nhận ảnh X-Quang trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi báo chí đưa tin về vụ trộm, đối tượng đã "âm thầm" trả lại.

Đại tá Trần Văn Chính nhận định vụ trộm thiết bị máy X-Quang là thủ đoạn mới. Đến nay các Trung tâm Y tế Thuận An và Dĩ An đã nhận lại được tấm nhận ảnh do một người chạy grap đem tới, còn tại Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng thì vẫn chưa thấy trả lại.

Hình ảnh camera về đối tượng trộm thiết bị X-Quang

Cụ thể, tại Trung tâm Y tế Dĩ An, người chạy grap bỏ trước cổng bảo vệ. Lúc nhân viên ở đây phát hiện ra đó chính là tấm nhận ảnh đã bị mất cắp thì người này đã rời khỏi đây.

Còn tại Trung tâm Y tế Thuận An, bảo vệ khi tiếp nhận 1 túi đồ đựng trong túi ni lông từ người chạy grap đã mở ra xem và phát hiện đó là tấm nhận ảnh X-Quang đã bị trộm trước đó nên báo với lãnh đạo và giữ người chạy grab lại giao cho công an. Qua làm việc, người chạy grap cho biết được một người đàn ông thuê giao túi đồ đến đây với giá 20.000 đồng.

Ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đã có báo cáo của các Trung tâm Y tế về việc bị trộm lấy tấm nhận ảnh X-Quang. Đáng chú ý, sau khi trả lại tấm nhận ảnh này, tên trộm có để lại lá thư với nội dung do gia đình quá nghèo khó nên mới làm liều và gửi "ngàn lần xin lỗi".

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/ke-trom-thiet-bi-may-x-quang-tra-lai-do-va-gui-thu-ngan-lan-xin-loi...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/ke-trom-thiet-bi-may-x-quang-tra-lai-do-va-gui-thu-ngan-lan-xin-loi-20220506110332703.htm