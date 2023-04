Hai bé gái 10 tuổi mất tích và khu vườn bí ẩn (P cuối): Tội ác kinh hoàng

Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận hành vi khống chế, hiếp dâm cô gái trẻ ở khu vực mương nước cạn vào trưa 19/11/2016. Những biểu hiện của đối tượng này khiến các điều tra viên có cảm giác "lấn cấn".

Chiều hôm trước, khi vây bắt đối tượng, một vài người dân có nói Hùng ở thôn thường hay trêu ghẹo những cháu gái. Đối diện với tên tội phạm, các điều tra viên bất ngờ hỏi về chuyện này. Hùng nghe xong thì ấp úng, kêu mệt xin nghỉ một chút. Khoảng thời gian ấy, trong đầu những người đang lấy lời khai bất giác có linh cảm rất "lạ" .

Thấy Hùng đã "hồi", điều tra viên tiếp tục hỏi về vụ việc gã trêu ghẹo một cháu bé trong thôn, ngay lập tức Hùng thừa nhận là có. Với một chiến thuật hỏi cung bất ngờ và khôn khéo, điều tra viên hướng luôn đến vụ việc hai cháu bé tên T mất tích bí ẩn vào tháng 5/2016. Câu trả lời từ Hùng khiến tất cả những người có mặt vào giây phút ấy bị "sốc". Gã khai chính mình đã sát hại hai cháu và chôn ở vườn nhà.

Thông tin này lập tức được báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên. Để xác thực, cơ quan điều tra cho "phúc cung" thêm lần nữa. Tất cả vẫn đứng như lời khai ban đầu của Hùng.

Công an yêu cầu Hùng vẽ sơ đồ, trên tờ giấy trắng, gã thanh niên ấy vẽ lại toàn bộ ngôi nhà và vườn chuối bên cạnh rồi đánh dấu chỗ chôn hai cháu bé tên T.

Đối tượng Hùng cố thủ, chống đối khi bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Lực lượng Công an huyện Phú Xuyên và công an xã được yêu cầu quay lại hiện trường, vào nhà Hùng để xác minh.

Nhà đối tượng gồm hai bố cục biệt lập. Một căn nhà mái bằng là nơi bố mẹ đối tượng ở, sát đó là căn nhà ngang cấp 4 được để cho Hùng ở cùng anh trai, sát khoảng sân nối từ đường làng vào là mảnh vườn trồng chuối và một số loại hoa mầu khác. Khu vườn ấy sát chiếc ao chung của thôn.

Khi công an bới nhẹ ở địa điểm đầu tiên Hùng đánh dấu, các anh phát hiện ra một mẩu xương và miếng vải giống vải quần, áo. Thông tin trên lập tức được báo về cho lãnh đạo đơn vị. Công an huyện Phú Xuyên cấp báo lên Công an Hà Nội về phát hiện đặc biệt nghiêm trọng này.

Khu vườn nhà Hùng lập tức được phong tỏa. Tại đây, lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hết, chỉ còn xương cốt, tóc và những mảnh vải quần áo.

Qua khám nghiệm, các anh nhận thấy phần hộp sọ của hai thi thể này đã vỡ, chứng tỏ các nạn nhân bị đánh bởi vật tày, cứng và có trọng lượng. Tới đây, lời khai của Hùng về việc sát hại hai cháu bé tên T đã được chứng thực.

Công an cũng làm rõ, căn cứ trên những mẫu thu được, hai nạn nhân đã tử vong khoảng 5-6 tháng, cả hai nằm trong độ tuổi từ 7 đến 11. Tất cả đều trùng khớp với thời gian mất tích cũng như độ tuổi của hai cháu bé tên T.

Tại cơ quan công an, Hùng khai không nhớ rõ ngày, chỉ biết vào khoảng tháng 5/2016 khi gã đứng ở cổng nhà vào lúc chiều muộn thì phát hiện hai cháu T đi qua. Hùng lấy tay kéo hai cháu vào rồi ra tay sát hại.

Khu vườn liên quan đến vụ án (ảnh tư liệu)

Lý do của việc này, theo Hùng là thời điểm đó gã đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu. Nhiều lần đi tán tỉnh nhưng đều bị các cô gái từ chối. Vào chiều xảy ra vụ việc, Hùng bất giác nghĩ tới việc đó và tỏ ra bực tức. Gã đi ra cổng thì phát hiện hai cháu gái tên T tới gần. Trong chốc lát, Hùng lừa, kéo hai cháu và sân nhà lấy viên gạch đánh ngất rồi sau đó sát hại bằng búa.

Khi tiến hành khám nghiệm, công an phát hiện trên giường ngủ của đối tượng có nhiều vết máu. Chiếc búa hung khí cũng được thu giữ, ở phần đầu búa còn vết máu lâu ngày ngả sẫm màu.

Tối ấy, sợ bị phát hiện khi cả thôn đọc loa tìm hai cháu bé mất tích, Hùng đem hai cháu ra vườn sau nhà chôn để phi tang. Sự việc trên có bố, mẹ của gã biết. Tuy nhiên vì sợ hãi nên hai người này suốt một thời gian dài đã im lặng, không tố giác hành vi tội ác của con mình.

Sau này, với tội ác mất hết nhân tính của mình, Hùng bị TAND Hà Nội kết án tử hình. Bố, mẹ đối tượng cũng bị tuyên những mức án tương xứng cho hành vi "không tố giác tội phạm".

