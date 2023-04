2 bé gái 10 tuổi mất tích và khu vườn bí ẩn (P1): Tìm con trong vô vọng

Khoảng 17h ngày 14/5/2016, hai cháu Tạ Thu T (9 tuổi) và Nguyễn Thu T (10 tuổi) đều ở xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cùng rủ nhau sang nhà bà ngoại chơi.

Con đường làng lát gạch quanh co vốn dĩ nổi tiếng an bình suốt bao năm nay nên khi hai cháu bé đi chơi, người nhà cũng không quá lo lắng. Cùng với đó, khi hai cháu đi, người nhà có hỏi cần đi cùng không thì các cháu nói không cần.

Đến tối, không thấy các con về, gia đình hai cháu mới hốt hoảng đi tìm. Họ chạy đôn đáo khắp ngõ xóm, đến tất cả những người quen nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hai cô bé này đâu. Mọi chuyện dần trở nên hoang mang.

Người nhà hai cháu bé lập tức trình báo lên Công an xã Khai Thái. Sau khi báo cáo sự việc với công an huyện, lực lượng chức năng đã triển khai cùng người nhà tiến hành tìm kiếm.

Thôn Vĩnh Chung vốn là nơi thuần nông, xung quanh các hộ gia đình có nhiều ao hồ, mương nước. Chính vì thế, sau khi loại trừ nghi vấn các cháu đi chơi, đi lạc hoặc có lỗi gì đó mà không dám về nhà thì cơ quan công an đặt giả thuyết có thể các cháu bị đuối nước.

Toàn bộ dân trong thôn đã tham gia tìm kiếm. Họ lật từng bụi cây, cho người lội, lặn xuống ao, hồ thậm chí dùng cả lưới vét để "rà" nhưng không có kết quả. Hai cháu bé dường như đã "vô hình".

Thời điểm này, Công an Phú Xuyên cũng đặt ra nghi vấn các cháu bị bắt cóc, bán ra nước ngoài. Khi tập trung vào giả thuyết này, các anh được người dân cung cấp thông tin, vào chiều 14/5 tại địa bàn thôn có nhiều xe ô tô lạ ra vào.

Xác minh những xe này, công an làm rõ lái xe chỉ chở hàng vào giao cho các cửa hàng tạp hóa trong thôn. Mọi di biến động đều trùng khớp, không có gì bất minh. Như vậy, manh mối đầu tiên đã được loại bỏ.

Suốt nhiều ngày, công tác tìm kiếm diễn ra rất quyết liệt, thế nhưng hai cháu bé vẫn "bặt vô âm tín", không hề có bất cứ dấu vết nào. Lúc này, Công an đã tính toán rất nhiều phương án, trong đó các anh đặt ra cả những khả năng xấu nhất là hai cháu bé đã bị sát hại. Dẫu vậy, dù rất cố gắng nhưng tất cả các giả thuyết trên đều không có manh mối.

Nhiều tháng đã trôi qua, sự biến mất của hai cháu bé tên T vẫn là một bí ẩn lớn với cả người thân và lực lượng công an. Gia đình các cháu thậm chí đã tìm đến cả những "thầy tâm linh" để hỏi. Có người thì cho rằng các cháu đang đi chơi ở nơi xa, người lại bảo các cháu đang được chăm sóc rất tốt… Sự việc dần chìm vào quên lãng với những tin đồn và sự hoài nghi của gia đình hai nạn nhân.

Bất ngờ, vào tháng 11 năm ấy tại xã Khai Thái xảy ra một vụ việc chấn động. Đó là buổi trưa 19/11, khi trên đường về nhà, hai thanh niên địa phương phát hiện dưới mương nước cạn có một gã đàn ông đang khống chế, hiếp dâm cô gái trẻ.

Hai người thanh niên này dừng lại định can thiệp thì bị gã kia lấy dao ra đe dọa. Vừa sợ, vừa tự "lượng sức mình" không đủ, hai thanh niên phi xe thật nhanh về làng gọi thêm người.

Chỉ ít phút sau, những người trong làng nghe tin đã chạy ra khu vực xảy ra sự việc. Thấy có đông người, gã đàn ông kia buông cô gái ra và nhanh chân tẩu thoát. Lúc ấy, nữ nạn nhân mặt mũi hoảng loạn, trên cổ là vết siết bầm tím.

Lực lượng công an lập tức có mặt. Theo trình bày của nạn nhân, trưa 19/11 cô gái đi một mình về nhà. Khi đến con mương cạn thì bất ngờ một thanh niên cầm dao nhảy ra chặn đường.

Người này lấy dao dí vào cổ không chế và lôi cô gái xuống phía dưới mương nước để giở trò đồi bại. Quá sợ hãi, cô gái ra sức chống cự, chỉ đến khi người dân xuất hiện, gã thanh niên kia mới buông tay, bỏ chạy.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Phú Xuyên nhanh chóng tiến hành xác minh. Chỉ ít lâu sau đó, nhân thân đối tượng gây án được làm rõ là Đào Văn Hùng (SN 1986, trú tại xã Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội).

Hùng vốn dĩ là thanh niên có nhiều bất thường tại địa phương. Gã không nghề nghiệp, sống khá khép kín cùng bố mẹ và một người em bị tật nguyền.

Khi lực lượng công an tới nhà để triệu tập Hùng ra làm việc thì gã cầm dao cố thủ, đe dọa không cho ai vào. Lúc này, Hùng có biểu hiện kích động, sẵn sàng gây nguy hiểm cho người khác nếu cố tình khống chế hắn.

Đối tượng Hùng cầm dao cố thủ (ảnh tư liệu)

Một lực lượng lớn của Công an Phú Xuyên được điều động tới hiện trường. Suốt nhiều giờ thuyết phục nhưng thay vì chấp hành, Hùng càng tỏ ra hung hăng và manh động hơn.

Tối muộn, Hùng trèo qua hàng rào lần sang nhà hàng xóm gần đó rồi "tót" lên tầng 3 tiếp tục cố thủ. Do sợ nguy hiểm tới người dân, lực lượng công an vừa tiếp tục thuyết phục, vừa tính toán phương án bắt giữ Hùng sao cho an toàn nhất.

Đến 3h sáng ngày 20/11, biết Hùng đã mệt, bắt đầu mất cảnh giác, lực lượng công an nhanh chóng ập vào tước dao và khống chế thành công đối tượng.

Tại cơ quan công an, gã đàn ông ấy đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình vào trưa 19/11. Tuy vậy, quá trình xét hỏi mở rộng với Hùng đã khiến các điều tra viên bất ngờ. Vào thời điểm ấy, chính các anh cũng không ngờ được rằng, một sự thật kinh hoàng về hai cháu bé mất tích bí ẩn cách đây nhiều tháng đã dần hé lộ.

(Còn nữa)

